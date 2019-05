Sudafrica | un leone con tumore alla pelle inizia la radioterapia in un ospedale per umani

meteoweb.eu

(Di giovedì 9 maggio 2019) Passare del tempo inpuò essere difficile e spaventoso per tutti, ma provate ad immaginare cosa hanno provato i pazienti di uninche hanno dovuto condividere un reparto con undi quasi 260kg! Il felino, chiamato Chaos, è stato sottoposto aper curare il suoed è stato portato di nascosto da una porta di servizio per evitare di spaventare i pazienti. Ildi 16 anni era sedato e legato a faccia in giù su una barella al Muelmed Mediclinic di Pretoria, dove è arrivato per curare le lesioni sul suo naso, come potete vedere dalle foto contenute nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo. L’animale è stato curato da un team di 5 radioterapisti e un oncologo in questa insolita ambientazione poiché non ci sono strutture per laper animali in. La prima sessione di trattamento, per la quale ...

robipel : Non è meraviglioso andare nella natura incontaminata del Sudafrica e riuscire a farsi un selfie con un cucciolo di… -