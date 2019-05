Storie Italiane | una voce a microfono aperto sfotte Sandra Milo mentre piange per i

Storie Italiane - il dramma economico di Sandra Milo : 'Mi volevo uccidere'. Ma in diretta... : 'Da oggi sono rinata. Finalmente mi hanno tolto il blocco su quello che guadagno. Da oggi rinasco, sono di nuovo una lavoratrice che percepisce i suoi guadagni e sarò in grado di pagare le rate che ...

Storie Italiane - il dramma economico di Sandra Milo : "Mi volevo uccidere". Ma in diretta... : "Da oggi sono rinata. Finalmente mi hanno tolto il blocco su quello che guadagno. Da oggi rinasco, sono di nuovo una lavoratrice che percepisce i suoi guadagni e sarò in grado di pagare le rate che stabilirà il fisco". Lo ha detto Sandra Milo in un'intervista esclusiva rilasciata ad Eleonora Daniele

Storie Italiane - Marco Maddaloni fa un appello : “Noemi non mollare!” : Marco Maddaloni a Storie Italiane: “Come si può sparare ad un altro essere umano?!” Si è raccontato con una lunga e toccante intervista rilasciata ad Eleonora Daniele nella puntata di Storie Italiane di oggi, giovedì 9 maggio 2019, Marco Maddaloni, vincitore dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. E proprio nel corso della chiacchierata fatta con la conduttrice nel seguitissimo programma del mattino di Rai1, il famoso ...

Nozze Pamela Prati - D’Agostino a Storie Italiane : “Mark non esiste!” : Pamela Prati, matrimonio con Marco Caltagirone: Roberto D’Agostino rompe il silenzio a Storie Italiane Ha rotto il silenzio con una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Storie Italiane Roberto D’Agostino, giornalista di Dagospia, parlando del matrimonio di Pamela Prati con Mark Caltagirone, previsto per oggi ma, come in tanti avevano ampiamente previsto, annullato e rinviato a data da destinarsi! Intervistato ...

Storie Italiane - confronto tra Ivan Zazzaroni e Suor Cristina : 'Sei nel posto sbagliato' : La partecipazione di Suor Cristina all'interno di Ballando con le Stelle settimana dopo settimana continua a dividere e far discutere. Sono molte le persone famose, e non, che si schierano in favore o contro la presenza della religiosa. Tra questi Ivan Zazzaroni che, durante la puntata di Storie Italiane condotta da Eleonora Daniele, ha avuto un nuovo faccia a faccia con la Suora. Il direttore del Corriere dello Sport e giudice di Ballando con ...

Suor Cristina a Storie Italiane : scontro tra Zazzaroni e Monica Setta : Storie Italiane, Monica Setta difende Suor Cristina. Ivan Zazzaroni: “Mi offendi!” scontro accesissimo nel salotto di Storie Italiane nella puntata di oggi. Nello spazio dedicato a Ballando con le stelle, è intervenuta in collegamento Suor Cristina, che ha avuto un confronto in diretta con Ivan Zazzaroni, ospite in studio. Il giurato di Ballando, però, è rimasto fermo su quella che è sempre stata la sua posizione nelle ultime ...

Morgan Freeman a Storie Italiane : “Dio è reale - sono giunto a questa conclusione” : “Papa Francesco? Non ci siamo mai conosciuti, ma in base a quello che ho letto il Papa è un pensatore molto progressista. Del resto gli ultimi tre Papi credo che davvero abbiano cambiato gradualmente la Chiesa Cattolica”. A dirlo è Morgan Freeman intervistato in esclusiva da Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1. Il celebre attore americano, che ha fatto tappa in Italia per lo show The Story of God e ha spiegato il suo punto di ...

Storie Italiane - Fiordaliso shock : “Volevo far morire mio fratello” : Fiordaliso commossa a Storie Italiane: “Ero pronta a far morire mio fratello…” Ha rilasciato una lunga e toccante intervista nella puntata di Storie Italiane di oggi, venerdì 3 maggio 2019, Fiordaliso. Intervistata dalla padrona di casa Eleonora Daniele, la cantante ha raccontato un episodio shock della sua vita, ossia la morte di uno dei suoi fratelli, affetto da una malattia incurabile: Luciano era il più piccolo di noi ...

Carmen Di Pietro commossa a Storie Italiane : “Ho un grande rimorso” : Storie Italiane, Carmen Di Pietro confessa: “Mi sento in colpa per la morte di mio padre” Si è raccontata anche Carmen Di Pietro nel salotto televisivo di Eleonora Daniele, nella puntata di Storie Italiane di oggi, giovedì 2 maggio 2019. Ai microfoni del seguitissimo programma del mattino di Rai1 (che ieri ha superato quota 1 milione e 200 mila spettatori, sia nella prima che nella seconda parte), Carmen Di Pietro ha svelato di ...

Benedetta Rinaldi a Storie Italiane : “Casta fino al matrimonio” : Storie Italiane, Benedetta Rinaldi confessa: “Non ho mai avuto rapporti prima di sposarmi” Ha rilasciato una serie di dichiarazioni molto intime Benedetta Rinaldi nella puntata di Storie Italiane di oggi, giovedì 2 maggio 2019. Ospitata dalla padrona di casa Eleonora Daniele, la conduttrice di Unomattina ha commentato quanto detto nell’intervista rilasciata qualche giorno fa al settimanale DiPiù, con la quale ha svelato di ...

Storie Italiane - Giacomo Celentano : “L’ansia mi ha fatto ammalare” : Storie Italiane, torna il figlio di Celentano: “Mi sono ammalato per colpa dell’ansia” E’ tornato nella puntata di Storie Italiane di oggi Giacomo Celentano, figlio di Adriano e Claudia Mori, già intervenuto in collegamento qualche giorno fa. Intervistato dalla padrona di casa Eleonora Daniele, oggi a Storie Italiane Giacomo Celentano ha riparlato del problema di salute che, agli inizi della sua carriera, lo ha costretto ...