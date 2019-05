Sterilizzazione cani gratuita | Valderice | per contrastare il fenomeno del randagismo

trapaniok

(Di giovedì 9 maggio 2019) AVVISO PUBBLICO PER IL CONTRASTO ALDELper iIl Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP di Trapani, al fine diildel ...

BRATTOLIFRANCES : GOVERNATORE REGIONE PUGLIA MICHELE EMILIANO: RICHIESTA STERILIZZAZIONE DI MASSA DEI CANI IN PUGLIA - Firma la petiz… - Lilbeanyboop : GOVERNATORE REGIONE PUGLIA MICHELE EMILIANO: RICHIESTA STERILIZZAZIONE DI MASSA DEI CANI IN PUGLIA - Sign the Petit… - Bauer24Bev : CI RISIAMO -