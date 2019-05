Stadio Roma | Frongia risponde a Pallotta | ' Nessun appuntamento fissato L' iter procede'

Roma - nuovo affondo di Pallotta 'Forse per il Comune lo Stadio non è importante...' : Roma - Dopo l'attacco alle radio Romane, colpevoli a suo dire di gettare fango sulla Roma, il presidente James Pallotta è tornato a parlare del nuovo stadio. Il patron statunitense, attraverso il ...

Delibera stop Stadio della Roma : arriva bocciatura anche da commissione Sport : Roma – anche la commissione Sport di Roma Capitale, presieduta da Angelo Diario (M5S) e riunitasi stamattina a via del Tritone, ha espresso parere negativo con 5 voti contrari della maggioranza e 3 favorevoli dell’opposizione sulla Delibera a firma dei consiglieri Cristina Grancio, ex M5S, e Stefano Fassina, Sinistra X Roma, per l’annullamento della Delibera di pubblica utilita’ sul progetto del nuovo stadio della Roma a ...

Rodolfo Laganà : “Roma è un disastro - mi piange il cuore vederla così. Amo Ranieri. E sul nuovo Stadio…” : L’attore romano Rodolfo Laganà è intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente, parlando della città di Roma e della squadra di Ranieri. Su Roma. “E’ un disastro –ha affermato Laganà-. Ci vuole poco a capirlo, si vedono le cose che non funzionano, lo schifo che c’è. E’ un peccato. Si apre ogni volta una ferita, “me piagne er core” vederla così. E’ una città meravigliosa che ...

Stadio Roma - Pallotta ironico : “Non so quanto ci è voluto a costruire il Colosseo - ma ci stiamo avvicinando…” : Prosegue la telenovela in casa Roma per quanto riguarda lo Stadio. Il presidente dei giallorossi James Pallotta è intervenuto a Miami al forum Sport Business rispondendo, ironicamente, ad una domanda in merito: “Lo Stadio? Nessuno sa quanto ci è voluto per costruire il Colosseo, ma credo che ci stiamo avvicinando…” Poi parla anche di altro: “Le entrate da sponsorizzazioni sono aumentate grazie ad una aumentata ...

Stadio Roma - Malagò : “indispensabile avere date certe” : “Sapete quello che penso dal primo giorno sullo Stadio della Roma, cosi’ come per quello della Lazio e per i progetti di altre societa’. Ci sono delle amministrazioni comunali che tagliano il traguardo prima, ma se si procede alla spicciolata c’e’ chi impiega poco tempo, c’e’ chi 20 anni: e’ indispensabile acquisire una obbligatorieta’ di date certe, in questo caso per me l’unica ...