Spread Btp Bund in rialzo a 267 punti

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Giovedì 9 maggio il differenziale ha aperto a 267 punti, in lieve rialzo rispetto alla chiusura a 265 punti di mercoledì 8 maggio

Spread Btp-Bund chiude a 265 punti base : ANSA, - ROMA, 8 MAG - Lo Spread tra Btp e Bund chiude a 265 punti base, sugli stessi livelli di ieri, dopo aver toccato in mattinata i 270 punti base. Il rendimento del decennale del Tesoro è al 2,61%.

Spread BTP/Bund stabile a 263 punti - dibattito sui numeri di Bruxelles : Il ministro dell'Economia Giovanni *Tria *ha affermato: ""C'è corrispondenza, questa volta, tra le nostre previsioni e quelle della Commissione, anche se in quelle di Bruxelles c'è un leggero minor ...

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Mercoledì 8 maggio apertura a 264 punti base, in calo rispetto alla chiusura a 266 di ieri. Il rendimento del decennale è pari al 2,61%. Avvio di seduta poco variato per Piazza Affari: l'indice Ftse ...

Spread Btp chiude in netto rialzo a 266 : ROMA, 7 MAG - Lo Spread tra Btp e Bund a dieci anni chiude in netto rialzo a 266 punti base da 257 di ieri, in un mercato più teso dopo le nuove stime della Commissione europea sulla crescita e i ...

Spread Btp-Bund supera 260 punti dopo stime di Bruxelles : Lo Spread tra Btp e Bund supera i 260 punti base, a 262,4 punti, dopo il taglio delle stime sul Pil dell'Italia comunicate dalla Commissione Ue. Il rendimento del titolo a 10 anni del Tesoro è al 2,59%...

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Martedì 7 maggio il differenziale ha aperto a 256,8 punti, stabile rispetto alla chiusura a 257 punti di lunedì 6 maggio

Spread oggi in Italia - l'andamento del differenziale Btp-Bund - : Lunedì 6 maggio il differenziale ha aperto a 259 punti, in rialzo rispetto alla chiusura a 253 punti di venerdì 3 maggio

Spread Btp chiude stabile a 253 punti : ANSA, - ROMA, 3 MAG - Lo Spread tra Btp e Bund archivia la settimana a 253 punti base col tasso sul decennale del Tesoro al 2,55%. 3 maggio 2019 Diventa fan di Tiscali

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Venerdì 3 maggio il differenziale ha aperto a 253 punti, stabile rispetto alla chiusura a 252 punti di ieri, giovedì 2 maggio. Avvio di seduta piatto per le Borse europee

Spread BTP/Bund a 259 punti base - rendimenti in crescita : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha affermato in un'intervista a Il Fatto Quotidiano che è impossibile tagliare le tasse, aumentare la spesa e non toccare l'Iva contemporaneamente. Secondo ...

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Martedì 30 aprile il differenziale ha aperto a 260,6 punti, in leggero rialzo rispetto alla chiusura a 258 punti del giorno precedente

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Lunedì 29 aprile il differenziale ha aperto a 253 punti, in calo rispetto alla chiusura a 260,5 punti del 26 aprile. Inizio di seduta positivo per Piazza Affari

BORSA & Spread/ Il segnale importante che può arrivare dai Btp : La scorsa settimana si è chiusa con il giudizio di Standard & Poor's sul debito italiano. Oggi dallo SPREAD potrebbe arrivare un segnale importante