adnkronos

(Di giovedì 9 maggio 2019) Si è tenuto in Cappella Farnese a Bologna il convegno organizzato da Stage up e Ipsos su "per ildel: il caso Emilia Romagna " in cui si è analizzata la ...

mrnricho : @armagio lo spettacolo. Io da amante di questo sport vorrei che Italia ci fossero più proposte di gioco. Più intensità, più passione! - Le_Valentinois7 : New post: ''Sport e Spettacolo per il successo del territorio' ' -