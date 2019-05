Spazio | un nuovo oggetto spaziale scoperto tra Marte e Giove

Il M5S tra poco sparirà per fare Spazio a un nuovo partito. Scommettiamo? : Se esistesse una lotteria per giocare sul futuro cambiamento del Movimento 5 Stelle, punterei tutto sulla nascita del PDDM, il Partito di Di Maio. La mia certezza di vincere è avvalorata dalla mia partecipazione all’assemblea regionale del M5S svoltasi domenica 5 maggio all’auditorium del Seraphicum. Circa 300 tra delegati, eletti e iscritti (come il sottoscritto) si sono riuniti per ascoltare le proposte sulle future regole di ...

A Lampedusa un nuovo radar per difendere lo Spazio aereo italiano : I cieli italiani adesso avranno un alleato in più. A Lampedusa è stato inaugurato il nuovo radar della difesa aerea, installato presso la 134ma squadriglia radar remota di Lampedusa. Il sistema denominato FADR (Fixed Air Defence radar, modello RAT-31DL) costituisce la parte conclusiva di un ampio programma decennale che, insieme alla sinergia del mondo industriale nazionale, ha portato al rinnovamento tecnologico di 12 radar fissi a ...

Tribù - Europa 19 - il nuovo Spazio Sky TG24 dedicato alle elezioni europee : Sovranisti ed europeisti, liberal e conservatori, pro euro e anti euro: i popoli europei sono sempre più divisi in tribù che si incontrano e si scontrano. “Tribù – Europa 19”, l’approfondimento di Sky TG24 condotto da Fabio Vitale, al via giovedì 2 maggio alle 20.20, racconta l'Italia che si avvicina alle elezioni del 26 maggio, che saranno decisive in...

Spazio : l’orbita terrestre bassa un nuovo mercato di espansione commerciale : l’orbita terrestre bassa è un nuovo mercato di espansione commerciale e, per la sua sostenibilità economica, la Stazione Spaziale Internazionale giocherà da pivot. Nei piani della Nasa, in collaborazione con lo U.S. National Lab, il laboratorio orbitante costituirà lo strumento indispensabile per accelerare lo sfruttamento del mercato commerciale nello Spazio da parte dell’industria statunitense. Per consolidare il nuovo mercato in termini di ...

In vista nuovo record - una donna nello Spazio per un anno : nuovo record in vista per le donne dello spazio: l'astronauta Christina Koch, della Nasa, e' stata assegnata a tre missioni consecutive a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, per un totale di ...

Politecnico Milano : a San Siro nuovo Spazio Off Campus : Il Politecnico di Milano estende la sua attività nelle periferie. E' stato inaugurato, in via Gigante, Off Campus San Siro, il primo di una serie

Francesco Laforgia lancia un nuovo movimento di sinistra : “Esiste un terzo Spazio in cui inserirsi” : Il senatore di Leu, Francesco Laforgia, lancia un nuovo movimento di sinistra, con l'obiettivo di inserirsi in quello che definisce un "terzo spazio" tra le destre e il Fronte repubblicano che va dai socialisti a Calenda. Intervistato da Fanpage.it, Laforgia spiega il suo nuovo progetto politico e l'idea di una sinistra unica e unitaria.Continua a leggere

Burbery - lavoratori in difesa del posto di lavoro. Cobas : "L'azienda utilizzi strumenti difensivi in attesa di trovare un nuovo Spazio per ... : Alla base della rinuncia al negozio "principe" ci sarebbe l'indisponibilità del locatario a cedere ancora quegli spazi alla griffe del trench più famoso del mondo. Chiediamo con forza che l'azienda, ...

Nuovo Def - super debito al 132 - 7% del Pil ostruisce ogni Spazio di crescita : L’anno prossimo, a causa della bassa crescita e degli oneri per interessi, il debito/Pil crescerà di un altro mezzo punto, al 132,7%. Dopo l’aumento dello 0,8% registrato tra il 2017 e il 2018 da Bankitalia e Istat, il 2020 si candida così a diventare il terzo anno consecutivo di mancata riduzione dell'aggregato di finanza pubblica più sensibile, quello cui guardano con preoccupazione i mercati...

Spazio - Italia : ulteriore rinvio per la nomina del nuovo presidente dell’Agenzia spaziale italiana : Non sarà questa la settimana decisiva per la nomina del nuovo presidente dell’Agenzia spaziale Italiana. La riunione del Comitato interministeriale per le politiche spaziali, presieduto dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega sullo Spazio Giancarlo Giorgetti, chiamato a esprimersi sulla proposta di nomina del nuovo presidente dell’Asi, attesa in questi giorni è stata rinviata alla prossima settimana. L'articolo ...

Spazio - il commissario Benvenuti : “imminente” la nomina del nuovo presidente ASI : “La nomina del nuovo presidente del consiglio di amministrazione è imminente. Credo che già dalla prossima settimana la posizione del Comint sia acquisita e quindi si possa definire e formulare il decreto di nomina dei nuovi organi. Penso che entro una quindicina di giorni ci sarà il cambio“: lo ha dichiarato il commissario straordinario dell’Agenzia Spaziale Italiana, Piero Benvenuti, in occasione dell’incontro con la ...

