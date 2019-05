Sostenibilità sociale | ambientale ed economica | il Gruppo IMQ Sustainability Partner del

meteoweb.eu

(Di giovedì 9 maggio 2019) La redazione di un Bilancio diè un’incombenza tipica delle aziende, ma anche gli eventi e la loro organizzazione possono avere un significativo impatto sull’ambiente e hanno bisogno di uno strumento ad hoc per gestire quest’aspetto. In termini di produzione di CO2, non è difficile immaginare l’impatto di un evento che muove milioni di persone, come il Giro d’Italia. Proprio con lo scopo di monitorarlo e di individuare le aree di miglioramento, 3 anni fa è partita la collaborazione tra ilIMQ e RCS Sport per la redazione del Bilancio di. Un documento che, redatto secondo le più autorevoli linee guida internazionali (GRI Standards), ha guidato gli organizzatori del Giro nella raccolta e nell’analisi dei dati significativi delle varie tappe, analizzando gli stakeholder, focalizzandone i loro interessi e fornendo gli strumenti per individuare ...

Mario_Mantovani : 'Due gomme del sistema economico funzionano benissimo: consumo e profitto. Attivazione sociale e sostenibilità ambi… - Ant5410 : RT @EticaSgr: ?? ?? Operazione trasparenza: raggiunto un accordo UE per la riforma che impone di specificare la sostenibilità ambientale e so… - EzioBonanni : Dal 21 maggio al 6 giugno torna la manifestazione sui temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale… Leg… -