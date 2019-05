Sospensione Raiola – Durata e motivazione della sanzione

forzazzurri

(Di giovedì 9 maggio 2019) Stando a quanto riportato da Il Mattino, il procuratore di Lorenzo Insigne, Minoè stato sospesa dall’esercizioprofessione. Con lui anche il Vincenzo– Il quotidiano di Napoli ha pubblicato il comunicatoFIGC: Il fatto “Un piccolo fulmine a ciel sereno per Lorenzo Insigne. Come riporta il Comunicato Ufficiale N. 017/PSFIGC, Carmine e Vincenzodovranno infatti scontare rispettivamente tre e due mesi didall’esercizio dell’attività di procuratore sportivo, come deciso dalla Commissione Procuratori Sportivi, nella riunione tenutasi in Roma il 17.04.2019.” Il comunicato ufficiale «La Commissione Procuratori Sportivi, ogni altra eccezione, deduzione e difesa rigettata, condanna i Sig.ri Carminee Sig. Vincenzo, in proprio ed in qualità di legali rappresentanti delle società da ...

SmorfiaDigitale : Figc, tre mesi di sospensione per Mino Raiola - SmorfiaDigitale : Figc, tre mesi di sospensione per Mino Raiola - SantellaMarco : Figc, tre mesi di sospensione per Mino Raiola -