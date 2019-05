Sos denti - torna il Mese dell'igiene orale del cane : Anche i cani hanno le mani: sono i denti ", uno strumento fondamentale grazie al quale comunicano, mangiano, giocano, cercano e raccolgono. E garantire la loro salute è fondamentale per il benessere ...

Madeleine McCann - identificato nuovo Sospetto a 12 anni dalla scomparsa : C’è un nuovo sviluppo nel caso di Madeleine McCann, la bimba inglese scomparsa all’età di 3 anni il 3 maggio del 2007, mentre era in vacanza con i genitori in Portogallo. Lo riferisce il Telegraph online. La polizia ha identificato un potenziale nuovo sospetto che, secondo i media portoghesi, sarebbe un ‘pedofilo predatore’ che all’epoca dei fatti si trovava nella zona dove la piccola Maddie ...

ESoscheletro 5-in-1 pronto per i dipendenti delle ferrovie francesi : La Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF, Società nazionale delle ferrovie francesi) sta concludendo un interessante progetto in collaborazione con la start-up Ergosanté Technologie per la realizzazione dell’Esoscheletro Shiva Exo, capace di assistere il personale “in compiti che sono fisicamente vincolanti”. Chi lo indossa non diventa Iron Man, ma riesce a sollevare pesi considerevoli con meno sforzo e senza ...

Aosta - dentista non si aggiorna : primo medico italiano Sospeso : Luca Sablone Il dentista è stato sospeso per tre mesi: era stato denunciato da una paziente per lavori mal eseguiti Neanche un punto di aggiornamento: un dentista di Aosta è stato sospeso per tre mesi per non aver frequentato corsi di formazione, resi obbligatori a partire dal 2002. Il medico si è laureato in Germania, è iscritto all'Ordine di Aosta ed esercita a Ventimiglia, dopo un periodo di lavoro a Nizza che si è chiuso con una ...

Monza : protesta dei residenti nella ztl per la Sosta che si paga anche col pass : I residenti del centro storico di Monza non hanno più diritto alla sosta gratuita e senza limiti di tempo - anche negli stalli blu. I vecchi pass stanno per essere sostituiti da nuovi permessi. E ...

Enel : con il volontariato aziendale i dipendenti portano la Sostenibilità sul territorio : Venezia, 12 apr. (AdnKronos) - La crescita sostenibile della collettività passa anche dall’impegno delle aziende e dei propri dipendenti, che sono in grado di incidere profondamente sul territorio in cui operano. Ne è convinto il Gruppo Enel che ha illustrato a Padova il proprio programma di volonta

Studenti bullizzano una ragazza - la preside li Sospende : genitori la denunciano per abuso d’ufficio : La preside del liceo artistico Petrocchi di Pistoia è stata denunciata dai genitori di sette Studenti sospesi per aver bullizzato una ragazza ubriaca a scuola.Continua a leggere

Scali D'Azeglio - aumenta la Sosta gratuita per i residenti : Vece: "Recepite le richieste pervenute all'amministrazione". Introdotti abbonamenti per altri parcheggi cittadini

Lavazza - busta Sospetta e minacce : «Pagateci o inquineremo il caffè». Sette dipendenti in isolamento : Paura questa mattina nel quartiere generale della Lavazza a Torino: una busta sospetta, con un messaggio di minacce contenuto all'interno, è stata inviata alla sede del gigante...

Continua il sodalizio degli studenti del Biennio dell'IISS con Giorgia Benusiglio Al cinema per contrastare l'uso di Sostanze stupefacenti : ... : Il film, ricco di metafore e riferimenti simbolici sul mondo dei giovani, oltre che sulle dipendenze, ha catturato l'attenzione degli alunni, facendoli riflettere su tematiche purtroppo sempre ...