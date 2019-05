Sondaggio | per svizzeri troppo tardi per salvare pianeta

Juve - Agnelli rompe con Allegri : è addio. Sondaggio per Conte - ma c'è anche l'Inter : Il ribaltone è servito: Max Allegri è a un passo dall'addio alla Juventus , al suo posto in pole position resta Antonio Conte. Un ritorno di fiamma che però rischia di non concretizzarsi perché al ...

Sondaggio Masia per Agorà - appello dei leghisti a Matteo Salvini : scarica il M5s appena puoi : Giorno di sondaggi ad Agorà, il programma del mattino di Rai 3 di approfondimento politico. Diverse le rilevazioni proposte da Fabrizio Masia, in particolare una. Si parla del difficile momento che vivono gli alleati di governo, Lega e M5s, i cui precari equilibri sono stati ulteriormente minati dal

Juve - Agnelli rompe con Allegri : è addio. Sondaggio per Conte : Il ribaltone è servito: Max Allegri è a un passo dall'addio alla Juventus, al suo posto in pole position resta Antonio Conte. Un ritorno di fiamma che però rischia di non concretizzarsi perché al ...

DiMartedì - Sondaggio Pagnoncelli : c'è ancora vita per il governo - Salvini e Di Maio spiazzati : Le continue liti nel governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, le inchieste su Armando Siri e ora anche sulle tangenti in Lombardia non fanno crollare le certezze degli elettori sul governo giallo-verde. Secondo il sondaggio illustrato in diretta da Nando Pagnoncelli ospite di Giovanni Floris a Di

Sondaggio Swg di Mentana - il M5s recupera sulla Lega : staccati solo di 8 punti. E Berlusconi... : Si accorcia a soli otto punti il distacco tra Lega e Movimento Cinque Stelle secondo l'ultimo Sondaggio Swg diffuso dal TgLa7 di Enrico Mentana. Rispetto a sette giorni fa, il partito di Matteo Salvini ha perso quasi un punto percentuale, scendendo quindi al 30,7%. Di pari passo è stata invece la cr

Il Sondaggio di Nando Pagnoncelli : continue liti nel governo - Matteo Salvini e Luigi Di Maio perdono consensi : Le troppe e continue liti nel governo stanno penalizzando i due vicepremier. Non solo Luigi Di Maio, ora anche Matteo Salvini. Seppure, a oggi, "un italiano su due esprime valutazioni positive per il governo (contro il 39% di giudizi negativi) e il 53% per il presidente del Consiglio (contro il 37%)

"Castrazione chimica - il 58% degli italiani è favorevole" : il Sondaggio Swg per la Lega : Più della metà degli italiani è a favore della castrazione chimica per gli stupratori recidivi e i pedofili: sono queste le conclusioni di un sondaggio Swg commissionato dalla Lega. Lo riporta il Corriere della Sera, che spiega:Sempre in base al sondaggio di Swg, commissionato dal Carroccio, solo “il 28% degli italiani” sarebbe contrario all’introduzione del provvedimento. Mentre “il ...

Elezioni europee - il Sondaggio Today-Demopolis : per chi voteresti oggi? : Quale partito votereste oggi alle Elezioni europee? Partecipate al sondaggio online promosso dal nostro quotidiano in...

Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà : cresce ancora la Lega di Matteo Salvini - perde consensi Luigi Di Maio : La Lega cresce ancora mentre il Movimento 5 stelle perde di nuovo consensi. In vista delle elezioni europee, insomma il partito di Matteo Salvini registra il 32,2 per cento di voti (quasi un punto percentuale in più rispetto a settimana scorsa) mentre il Movimento di Luigi Di Maio scende al 22,9 per

Sondaggio Swg per Mentana - il tracollo di Lega e M5s : chi perde più voti tra Salvini e Di Maio - derby suicida : Troppe liti alla fine si pagano. La domanda è: tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, chi ci rimetterà di più? Il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana emette una nuova inquietante sentenza: nell'ultima settimana, funestata dal caso Siri e dall'impressione di un governo ormai al lumicino, la Leg

Piaggio Aerospace - primo Sondaggio sul mercato per l'acquisto dell'azienda o di singoli rami : Genova - Con una nota ufficiale, il commissario straordinario di Piaggio Aerospace, Vincenzo Nicastro, conferma l'intenzione di 'effettuare un primo sondaggio al fine di valutare l'interesse da parte ...

Sondaggio - Antonio Noto silura il governo Lega-M5s : per la metà degli italiani cadrà : Per il governo scorrono le ultime ore di vita prima che il voto per le Europee lo spazzi via con una inesorabile crisi di governo. La metà degli italiani è convinta che fra circa un mese l'esecutivo a guida Lega-M5s non potrà far finta di niente quando emergeranno i risultati delle prossime elezioni

Un Sondaggio ai giocatori di Rainbow Six Siege fa pensare un possibile ritorno al singleplayer per la serie? : Rainbow Six Siege è una produzione indubbiamente ben supportata da Ubisoft con contenuti periodici, flusso di aggiornamenti che è sempre più prevedibile: in ogni stagione sono lanciati due operatori, una nuova mappa o comunque una rielaborata e anche nuovi oggetti pensati per la personalizzazione.Ebbene, come riporta WCCFtech, Ubisoft dev'essersi chiesta se non fosse il caso di offrire qualche novità. Infatti, come possiamo vedere, stando ad ...

Repubblica Ceca : Sondaggio - fiducia nel presidente Zeman sale 52 per cento : Il Cvvm ha chiesto alle persone intervistate di esprimere anche un parere sull'attuale situazione politica. Il 21 per cento ha risposto di essere soddisfatto, mentre il 37 per cento è di avviso ...