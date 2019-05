Sondaggi | Lega al 43% nel Nord-Est e prima al Centro M5s tiene al Sud e nelle Isole

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2019) Lasi conferma primo partito italiano con il 32 per cento, mentre M5s e Pd lottano per il secondo posto. E’ il quadro deidi Notoe Emg Acqua diffusi oggi dal Quotidiano Nazionale e da Agorà (Rai3). I due istituti divergono solo su chi è secondo: per Antonio Noto Cinquestelle e democratici sono appaiati al secondo posto con il 21 per cento, mentre per Fabrizio Masia il Movimento è secondo con il 23,5% (in tendenza positiva, più o,6, rispetto alla settimana scorsa), mentre il Pd è confermato al 21,2, in flessione dello 0,7. Noto: “Al Sud Movimento 5 Stelle leggermente davanti alla” Noto in particolare analizza la distribuzione dei votivarie circoscrizioni. A livello nazionale laè al 32 per cento. La roccaforte del Carroccio è il-Est dove i consensi raggiungono il 43, ma allo sfondamento arriverebbe al 30 e ...

Linkiesta : I leghisti si sentono isolati e accerchiati. Anche perché per la prima volta girano sondaggi non positivi che fotog… - matteosalvinimi : Dei sondaggi non mi fido ma delle migliaia e migliaia di persone ascoltate e abbracciate in questi giorni sì! Siet… - eziomauro : Sondaggi, Lega e M5S in calo, crescono Pd e Fi -