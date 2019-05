Sondaggi europee | Salvini ' corre' verso il voto | chi scende e chi sale

Elezioni europee - il Sondaggio. La Lega sfonda al Centro - Pd-M5S alla pari : È importante sottolineare, però, che ad oggi ci sono ancora 9 milioni di indecisi che intendono recarsi alle urne, ma che non hanno scelto per quale forza politica votare. Anche se è probabile che ...

Elezioni europee 2019 : stop Sondaggi elettorali - la delibera Agcom : Elezioni europee 2019: stop sondaggi elettorali, la delibera Agcom Mancano ancora pochi giorni e la diffusione dei sondaggi elettorali in vista delle prossime Elezioni europee sarà bloccata. Come stabilito dall’articolo 8, comma 1, della legge n. 28 del 2000, nei 15 giorni che precedono la consultazione elettorale, vige il divieto di diffusione dei sondaggi demoscopici sull’esito del voto e sugli orientamenti politici e di voto degli ...

Sondaggi europee 2019 : Ghisleri “italiani disorientati - 30% decide alla fine” : Sondaggi europee 2019: Ghisleri “italiani disorientati, 30% decide alla fine” Intervistata da Diodato Pirone per Il Messaggero, Alessandra Ghisleri, titolare di Euromedia Research, ha fatto il punto della situazione attuale sui Sondaggi per le elezioni europee 2019 e le intenzioni di voto. L’umore di questi ultimi giorni può essere riassunto con una sola parola chiave: disorientamento. È questo il concetto chiave che la Ghisleri ...

Sondaggi europee - 42% italiani ancora indecisi e in 18 milioni non voteranno : A 18 giorni dalle elezioni Europee, più di 4 italiani su 10 sono ancora indecisi su dove mettere la croce sulla scheda elettorale. Anzi, ce n’è una buona parte, 18 milioni di persone, che alle urne è determinato a non andare, mentre quasi 5 milioni sono incerti sulla partecipazione al voto. Sono i numeri dell’analisi dell’istituto Demopolis per il Tg3, secondo cui alla fine circa 20 milioni di italiani potrebbero non votare per ...

Sondaggi elettorali Tecnè : Europee - Pd e M5S vicinissimi : Sondaggi elettorali Tecnè: Europee, Pd e M5S vicinissimi “Nell’ultima settimana c’è stato un incremento molto forte degli indecisi. Un trend in controtendenza rispetto a quanto accade di solito con l’approssimarsi di un voto elettorale. La quota di chi non sa cosa votare è aumentata di quasi due punti rispetto ad una settimana fa”. E’ questa l’indicazione più rilevante che arriva dall’ultimo ...

Sondaggi elezioni europee 2019 : “identificazione governo-stato” negativa : Sondaggi elezioni europee 2019: “identificazione governo-stato” negativa Ancora un intervento di Alessandra Ghisleri, direttrice dell’istituto demoscopico Euromedia, alla puntata di lunedì 6 maggio 2019 della trasmissione La7, condotta da Myrta Merlino, L’Aria che tira. La nota Sondaggista si sofferma, in particolare, sul caso giudiziario del sottosegretario ai trasporti leghista Armando Siri e sui suoi risvolti politici. Sondaggi ...

Sondaggi elezioni europee - netto calo della Lega : in risalita Pd e Fdi : La Lega perde qualche consenso nei Sondaggi in vista delle prossime elezioni europee: la rilevazione effettuata da Quorum/YouTrend per Sky Tg24 evidenzia il calo dell'1,1% del Carroccio che rimane comunque il primo partito. Dietro troviamo il Movimento 5 Stelle. In risalita, invece, il Partito Democratico e Fratelli d'Italia, unici partiti in crescita tra quelli che superano la soglia di sbarramento del 4%.Continua a leggere

Sondaggi elezioni europee - primo calo per la Lega : perde un punto - recupera il M5s : L'ultimo Sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7 mostra la prima evidente battuta d'arresto per la Lega di Matteo Salvini in vista delle elezioni europee: il Carroccio ha perso quasi un punto percentuale in una settimana. Esattamente la stessa cifra recuperata dal Movimento 5 Stelle, ora di nuovo secondo davanti al Pd.Continua a leggere

Sondaggi elezioni europee - gli italiani indecisi (17%) sono soprattutto europeisti : Secondo l'ultima rilevazione effettuata dall'Istituto Noto Sondaggi, ci sarebbero ancora 9 milioni di cittadini che si recheranno alle urne, ma che non sanno come votare. Il 27% propenderebbe per il voto alla Lega, il 23% al Pd. Il M%S è al terzo posto, e risulta attrattivo solo per il 19% dei potenziali votanti.

Sondaggi elettorali Europee : la Lega prende il volo - M5S poco sopra rispetto al PD : Si avvicina sempre di più l'appuntamento con le elezioni Europee. Il prossimo 26 maggio le urne rappresenteranno un banco di prova importante per l'attuale governo, ma soprattutto potrebbero essere uno spartiacque importante per lo scenario politico italiano. Dopo tante elezioni amministrative, la cui rilevanza può essere considerata marginale visto che sono caratterizzate da dinamiche spesso territoriali e avulse da quelle nazionali, arriva ...

Ultimi Sondaggi : il primo partito alle europee è quello degli indecisi : ... ma la crisi tra Lega e M5s sulle dimissioni del sottosegretario sembra abbiano aumentato la diffidenza degli italiani nei confronti della politica. Come evidenziato infatti dal sondaggio realizzato ...

Sondaggi europee 2019 : ultimi dati a confronto tra i partiti al 4 maggio : Sondaggi europee 2019: ultimi dati a confronto tra i partiti al 4 maggio Manca ormai pochissimo alle prossime elezioni europee, nell’ultima settimana i Sondaggi hanno confermato il primato della Lega tra i partiti, anche se per alcuni istituti ha subito una lieve flessione, e la bagarre alle spalle del Carroccio tra il Movimento 5 Stelle e il Pd. Sondaggi europee 2019: bagarre tra M5S-Pd per il secondo posto Difficile parlare di calo ...

Sondaggi elezioni europee - la Lega irraggiungibile : 12 punti di vantaggio su M5s e Pd : Un Sondaggio realizzato da Euromedia Research per Porta a Porta conferma il primato della Lega nelle rilevazioni in vista delle prossime elezioni europee del 26 maggio. Il partito di Matteo Salvini continua a prendere il largo e ha ora un vantaggio di circa 12 punti percentuali sia sul Movimento 5 Stelle che sul Partito Democratico.Continua a leggere

Sondaggio Tecné - il flusso in controtendenza che fa godere Salvini : non solo le Europee - Di Maio spacciato : L'ultimo Sondaggio dell'istituto Tecné, riportato da Italia oggi, registra una tendenza per la Lega in direzione opposta rispetto alle rilevazioni degli ultimi giorni, influenzate delle fibrillazioni all'interno del governo, soprattutto per il caso delle dimissioni del sottosegretario Armando Siri.