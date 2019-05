Slow Fish | Genova capitale del mare bene comune

puglialive

(Di giovedì 9 maggio 2019) 'Noi ricercatori vorremmo finalmente essere ascoltati nei nostri inviti alla politica e all'economia per un radicale cambio di paradigma' ha evidenziato Silvio Greco, presidente del Comitato ...

GiovanniToti : Slow Fish 2019 a #Genova: seguiteci per un giro in anteprima dello stand della #Liguria ?? #lamialiguria… - FerreroXGenova : RT @GiovanniToti: Slow Fish 2019 a #Genova: seguiteci per un giro in anteprima dello stand della #Liguria ?? #lamialiguria #slowfish2019 Gu… - rep_genova : Allarme Slow Fish, specie aliene minacciano il Mediterraneo [news aggiornata alle 17:19] -