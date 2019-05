Slitta la riapertura della metro Repubblica a Roma Raggi | Tutto da rifare

huffingtonpost

(Di giovedì 9 maggio 2019)lastazionedi, inizialmente prevista a metà maggio. Per rendere nuovamente funzionante la centralissima fermata serviranno ancora due mesi per i lavori e poi altro tempo per i collaudi. Chiusa dall’ottobre del 2018 quando un incidente sulle scale mobili coinvolse diversi tifosi russi del Cska, la “stazione off limits”linea A ha superato ormai i sei mesi di vita e si prepara a compierne otto o nove. Resta interdetta anche la vicina Barberini, sequestrata dall’autorità giudiziaria dopo un altro problema su una scala: anche in questo caso i tempi per la riattivazione sembrano lunghi. Mentre ha riaperto due giorni fa, dopo 1 mese e mezzo di chiusura, laSpagna.Da una relazione di Otis inviata all’Atac è emerso che i tempi esecutivi per ultimare gli interventi tecnici a ...

