Siri revocato senza voto La Lega | ma è innocente

Siri revocato da Conte - senza voto in Cdm. Di Maio esulta - Salvini non fa barricate : Il sottosegretario è indagato per corruzione. Il leader della Lega continua a difendere il suo esponente, ma conferma la fiducia a Conte. 'Ora però basta con litigi polemiche, no e rinvii', dice

Cdm - il premier Conte ha revocato Siri | Salvini : "Raggi indagata da anni è al suo posto" | Di Maio : "Discontinuità col passato" : Il premier ha deciso la revoca del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato dalla procura di Roma per corruzione. Il decreto di revoca è stato adottato dal premier, sentito il Cdm che ha a lungo dibattuto. Conte ora chiederà la sottoscrizione della revoca al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Siri revocato da Conte in Cdm - 8 maggio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Il sottosegretario Armando Siri è stato revocato dal premier Conte durante il Cdm di questa mattina, 8 maggio 2019,

Di Maio vince la battaglia con Salvini : revocato l'incarico a Siri : Il caso politico su Armando Siri si è chiuso oggi con la revoca dell’incarico al sottosegretario alle Infrastrutture tramite decreto del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che sarà presentato al vaglio del Quirinale. Ma nonostante l’estromissione del leghista dall’esecutivo, il confronto poli

È stato revocato l'incarico a Siri : l'incarico di sottosegretario ad Armando Siri è stato revocato in Consiglio dei Ministri. Ora la proposta sarà presentata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella cui la revoca spetta ...

Revocato l’incarico al sottosegretario Siri : Tramite un decreto presentato oggi al Consiglio dei ministri, il presidente Giuseppe Conte ha reso ufficiale la revoca dell’incarico ad Armando Siri, sottosegretario alle Infrastrutture. Il titolare di questo dicastero, Danilo Toninelli, aveva già ritirato la delega a Siri subito dopo l’ufficializzazione di una inchiesta per corruzione a suo carico. La Lega ha confermato la sua fiducia a Conte, ma ora chiede “concretezza su flat tax, sviluppo, ...

Consiglio dei Ministri : revocato l'incarico a Siri<br>Prevale la linea di Conte e del M5S : Aggiornamento ore 12:50 - Si è concluso il Consiglio dei Ministri di oggi, che circa due ore fa si è aperto direttamente dalle "varie ed eventuali" ossia con il caso Siri. Il Premier ha chiesto di affrontarlo subito e ha esposto i motivi per cui ha chiesto la revoca dell'incarico di sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Durante la discussione la ministra leghista della Pubblica amministrazione ...

Revocato l'incarico al sottosegretario Siri. Nessuna conta in Cdm ma prima battaglia tra Conte e Bongiorno : Conferenza stampa anche di Luigi Di Maio: "E' stato necessario avviare la procedura perché per noi quando si parla di un'inchiesta di corruzione e di mafia la politica deve agire prima dei giudici".

Consiglio dei Ministri - revocato l'incarico al sottosegretario Siri : ... soprattutto, il caso Siri - quello che Luigi Di Maio presenta, puntualizzando "io non voglio accusare questa o quella forza politica", come "un appello all'unità: alziamo un muro contro la ...

L'incarico a Siri è stato revocato : L'incarico ad Armando Siri è stato revocato. Durante il Consiglio dei Ministri è stato deciso di inoltrare al Quirinale la richiesta di revoca del mandato di sottosegretario ai Trasporti perché l'atto formale spetta al presidente della Repubblica. L'incarico, ha detto Luigi Di Maio, non è stato revocato perché Siria sia colpevole, ma perché quando si parla di corruzione e o di mafia la politica deve agire immediatamente. Nel Consiglio ...

Siri revocato : dalla flat tax al salario minimo - Lega e M5S già divisi sulle priorità della nuova fase : L’uscita del sottosegretario segna il punto massimo della lacerazione dei rapporti tra gli alleati gialloverdi: anche se Luigi Di Maio e Matteo Salvini continuano a negare a parole il rischio di una crisi, mettono già sul tavolo tutti i dossier che potrebbero fungere da casus belliper la rottura dopo le elezioni europee del 26 maggio....

Siri revocato - nessun voto in Cdm. Lega : ora basta con i no e i litigi : Oggi in Consiglio dei ministri il premier Giuseppe Conte proporrà la revoca del sottosegretario Armando Siri. È iniziata a Palazzo Chigi alle 10.30 circa la riunione del Consiglio dei...