Siri | Di Maio | tenuta governo non a rischio ma vedo Lega nervosa

Siri : Di Maio - 'non voglio creare tensioni con Lega - penso alle cose concrete' : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "Io non voglio creare tensioni (con la Lega ndr), voglio lavorare e sono contento che oggi la Canera dei deputati abbia approvato in prima letturail taglio dei parlamentari". Così il vicepremier Luigi Di Maio a Palermo. "Tagliamo di un terzo tutti i parlamentari della R

Di Maio : "Dopo Siri la Lega è in paranoia e ci provoca" : Sembrava che la pace fosse stata fatta ieri, dopo il Consiglio dei Ministri nei quali è stato risolto il caso Siri, ma avendo prevalso la linea del MoVimento 5 Stelle, c'era da immaginare che la Lega si sarebbe arrabbiata e così è stato. Salvini ha subito lanciato la sua nuova battaglia, quella alla cannabis, e ha ripreso ad attaccare Virginia Raggi. A Di Maio queste mosse non sono andate affatto giù e ha scritto un lungo post al veleno in ...

Conte : 'Siri caso di ieri - ora lavoriamo'. Ma tra Di Maio e Salvini nuove scintille : A due settimane dalle Europee, il premier cerca di superare le polemiche, dopo la revoca del sottosegretario leghista, indagato per corruzione, ma tra i due alleati continua il botta e risposta a ...

Striscia la Notizia mostra come gode un inquietante Luigi Di Maio per la cacciata di Armando Siri : Anche Striscia la Notizia si occupa del caso politico della settimana, la revoca delle deleghe al ministro leghista Armando Siri, indagato per corruzione. Il tg satirico di Canale 5 lo fa nella puntata di mercoledì 8 maggio, in cui con il consueto sarcasmo si occupa della vicenda nel racconto con la

Siri è fuori. Ma la Lega non rompe. Di Maio esulta : 'È vittoria onesti' : Conte chiude il caso del sottosegretario leghista, indagato per corruzione. Nessun voto in Cdm, ma fiducia al premier. 'Non faccio cadere il governo per questo', assicura Salvini che rilancia su Tav e ...

Il futuro del governo dipende più dai disastri di Salvini e Di Maio che da Siri : I danni causati dal populismo, secondo punto, sono quelli che riguardano l'economia, certo, ma sono anche quelli legati a un altro fenomeno di cui Salvini è stato carnefice e di cui potrebbe restare ...

Governo - Conte revoca le deleghe a Siri | Salvini : "Raggi indagata da anni è al suo posto" | Di Maio : "Discontinuità col passato" : Il premier ha deciso la revoca del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato dalla procura di Roma per corruzione. Il decreto di revoca è stato adottato dal premier, sentito il Cdm che ha a lungo dibattuto. Conte ora chiederà la sottoscrizione della revoca al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Siri revocato da Conte - senza voto in Cdm. Di Maio esulta - Salvini non fa barricate : Il sottosegretario è indagato per corruzione. Il leader della Lega continua a difendere il suo esponente, ma conferma la fiducia a Conte. 'Ora però basta con litigi polemiche, no e rinvii', dice

Di Maio vince il processo : passa lo spazza-Siri (di P. Salvatori) : Intorno all’ora di pranzo, dopo due ore di Consiglio dei ministri, il governo vara all’unanimità il decreto spazza-Siri. Fuori da Palazzo Chigi un sole primaverile scalda Roma, e proprio mentre la decisione viene presa si alza da lontano un coro ritmato: “Libertà, libertà, libertà”. Non sono i leghisti scesi in piazza a fare da scudo umano al loro sottosegretario, ma un’imponente ...

Siri fuori dal governo : le reazioni. Di Maio : 'Vittoria degli onesti' : 'Diventa complicato garantire l'autonomia della politica di questo paese se una persona che riceve un avviso di garanzia deve lasciare il proprio incarico ancor prima del rinvio a giudizio, ancor ...

Siri - ira Lega su Di Maio inquisitore : "Ma chi si crede di essere?" : Il rospo Siri è grosso da ingoiare. La Lega fa fatica. Salvini ripete che nonostante tutto 'il governo va avanti', ma i rapporti si sono ormai sfaldati. 'Un precedente che logora', dicono fonti del ...

Cdm - il premier Conte ha revocato Siri | Salvini : "Raggi indagata da anni è al suo posto" | Di Maio : "Discontinuità col passato" : Il premier ha deciso la revoca del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato dalla procura di Roma per corruzione. Il decreto di revoca è stato adottato dal premier, sentito il Cdm che ha a lungo dibattuto. Conte ora chiederà la sottoscrizione della revoca al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Siri non è più sottosegretario - Conte revoca le deleghe. Di Maio : «Vittoria degli onesti» : Il sottosegretario leghista Armando Siri, sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, indagato per corruzione, è fuori dal governo. È durata oltre due ore a...

Matteo Salvini - schiaffo morale a Di Maio : "Cosa serve all'Italia". Perché sacrifica Siri - piano pigliatutto : "I processi si fanno in tribunale, ma all'Italia serve un governo". Matteo Salvini commenta così la revoca delle deleghe al sottosegretario leghista alle Infrastrutture Armando Siri, annunciata dal premier Giuseppe Conte prima del CdM e dribblando così un pericolosissimo voto che avrebbe spaccato de