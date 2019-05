Siena | ha rapporti di fronte alle finestre di una scuola | denunciata per atti osceni

Blastingnews

(Di giovedì 9 maggio 2019) Asi è verificata una vicenda un po’ ambigua per le insegnanti e gli alunni di un plesso scolastico. Una giovane donna di 27 anni è stataper: secondo quando rivelatoforze dell’ordine, la persona coinvolta abita davanti a unae da diverso tempo, ogni giorno, si lascia andare a effusioni molto intime con il suo compagno, senza però curarsi del fatto che tutto quanto è visibile da parte degli insegnanti e alunni presenti nell'istituto scolastico sito nelle vicinanze della sua abitazione. A quanto pare, la situazione si protraeva da più di un mese, tanto da spingere i rappresentanti dellaa rivolgersiforze dell'ordine per porre fine a una situazione ormai insopportabile e che creava l'imbarazzo durante il normale svolgimento delle lezioni. Quanto avveniva in casa della giovane era visibile da allievi e insegnanti In base a quanto ...