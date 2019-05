SFREGIATO CON ACIDO DA EX FIDANZATA Sara | solo il perdono vince il male fatto

Iene - il servizio sulla donna che ha SFREGIATO CON l'acido l'ex a Legnano : il suo volto - tremendo sospetto : Le Iene stavano per mandare in onda martedì sera (7 maggio) il servizio che raccontava l’inferno di persecuzioni vissute da Giuseppe, il ragazzo sfregiato dalla sua ex. Il 30enne era stato minacciato di morte da Sara Antonella Del Mastro, con cui aveva avuto una brevissima conoscenza. E ieri sera l