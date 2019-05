Serie D | sedi | date ed orario degli spareggi

calcioweb.eu

(Di giovedì 9 maggio 2019)D – Si avvicinano glivalidi per il campionato diD, partite valide per le ammissioni in Lega Pro, di fronte Avellino-Lanusei e Pergolettese-Modena, match che preannunciano grande spettacolo ed emozioni. La gara del girone G si disputerà allo Stadio “M. Scopigno” di Rieti, quello del girone D al “Silvio Piola” di Novara. La partita invece valida per l’ammissione ai Play Out del Girone E dellaD Sinalunghese-Viareggio si giocherà domenica alle ore 16.00 allo Stadio “L. Panigiani” di Tavarnelle Val Di Pesa (Fi). In tutte le gare in caso di parità al termine dei 90 minuti si giocheranno due tempi supplementari, poi eventualmente i calci di rigore. CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articoloD:edsembra essere il primo ...

