Serie B Salernitana | ufficiale | Menichini nuovo tecnico

Serie B Salernitana - ufficiale : esonerato Gregucci : SALERNO - Costa cara ad Angelo Gregucci la sconfitta interna nell'ultimo turno contro il Cosenza . Tramite un comunicato ufficiale, infatti, la Salernitana ha annunciato "di aver sollevato dall'...

Serie B - il Cosenza inguaia la Salernitana : 2-1 all'Arechi : SALERNO - Male, malissimo la Salernitana : i campani perdendo in casa contro il convincente Cosenza si trovano appaiati al Livorno a 38 punti, a una giornata dalla fine del campionato di B. Il primo ...

Risultati Serie B - 37^ giornata diretta live – Il Cosenza vince e inguaia la Salernitana : la classifica aggiornata [FOTO] : 1/43 Simone Fanini/LaPresse ...

Serie B - Padova e Carpi retrocedono. Il Livorno vince e aspetta la Salernitana : Il campionato di Serie B emette i primi verdetti di retrocessione: con una giornata d'anticipo Carpi e Padova salutano la cadetteria, retrocedendo in Serie C. BENVENTO-Padova 3-3 - Infinita girata d'...

Probabili Formazioni Salernitana-Cosenza - Serie B 05-05-2019 e Info : Serie B 2018/2019, le Probabili Formazioni di Salernitana-Cosenza, 37^ giornata, domenica 5 maggio ore 21.00. All’Arechi si gioca per la salvezzaLa Salernitana, ormai in caduta libera, cerca la salvezza nella stagione del centenario. Agli uomini di Angelo Gregucci ospitano il Cosenza ormai salvo con l’assoluta necessità di conquistare i tre punti per evitare brutte sorprese all’ultima giornata. I campani sono reduci da tre ...

Alessio Sundas pensa al progetto “Salernitana in Serie A” : La possibile retrocessione e il campionato da dimenticare per la Salernitana, una delle società più blasonate della Campania, non possono essere ignorati e lasciati cadere come se niente fosse. Dal suo ritorno in Serie B, infatti, la squadra attualmente di Mezzaroma e Lotito non ha mai lasciato il segno in maniera positiva. La scorsa stagione ha sfiorato i play-off, per poi lasciarseli sfuggire nelle ultime giornate. In questa stagione ...

Serie B - pari in extremis per il Palermo. Poker Crotone - crolla la Salernitana : ROMA - La 35ª giornata di Serie B , dopo il convincente 4-2 del Benevento sul Cosenza di ieri e in attesa delle partite di domani, su tutte il big match delle 21 Lecce-Brescia , offre tanti ...

Video/ Brescia Salernitana - 3-0 - : highlights - tris della capolista - Serie B - : Video Brescia Salernitana, risultato finale 3-0,: le Rondinelle si impongono nettamente sui granata con i gol di Tremolada, Torregrossa e Donnarumma.

Serie B : Verona-Benevento 0-3 - Brescia-Salernitana 3-0 : Il Benevento ha battuto il Verona per 3-0 nell'anticipo della 34/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputato nello stadio Marc'Antonio Bentegodi. La squadra allenata da Cristian Bucchi è ...

Serie B - il Brescia dilaga e resta in vetta : 3-0 alla Salernitana : Eugenio Corini azzecca tutto, a partire dalla scelta di Tremolada al posto di Spalek,, il Brescia batte 3-0 la Salernitana e si tiene comodamente la vetta della classifica che la lancia verso il ...

Video/ Salernitana Cittadella - 4-2 - : highlights - tripletta di Djuric - Serie B - : Video Salernitana Cittadella, 4-2,: highlights e gol della partita di Serie B per la 33giornata. Le immagini salienti del trionfo campano all'Arechi.

Serie B : Lecce-Carpi 4-1 - Salernitana-Cittadella 4-2 - Crotone-Cremonese 0-0 : Il Lecce riprende a correre e agguanta il Brescia in vetta, la Salernitana batte in rimonta il Cittadella e Crotone-Cremonese finisce in parità. Dopo il pareggio tra Pescara e Perugia di ieri, la ...

Video/ Spezia Salernitana - 2-1 - : highlights - i liguri vincono in rimonta - Serie B - : Video Spezia Salernitana, 2-1,: highlights e gol della partita, vittoria molto importante per i liguri al Picco nella 31giornata di Serie B.

Diretta Spezia Salernitana/ Streaming video DAZN : i precedenti - Serie B - : Diretta Spezia-Salernitana. Streaming video DAZN, quote e risultato live del match della trentunesima giornata del campionato di Serie B.