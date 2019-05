Sell-off sui mercati europei | Milano inclusa

New York : Sell-off per Ralph Lauren : Affonda sul mercato la maison statunitense , che soffre con un calo del 2,93%. L'andamento di Ralph Lauren nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore forza relativa del titolo,...

Sell-off sui mercati europei. Pesano minacce Trump su dazi : Giornata ancora negativa per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso , assieme agli altri Eurolistini, orfani oggi del faro di Londra chiusa per festività . Sui listini azionari del Vecchio ...

Piazza Affari : Sell-off per Danieli : Aggressivo avvitamento per la multinazionale friulana , che tratta in perdita del 2,18% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Danieli evidenzia un andamento più ...

Petrolio : nuovo crollo del prezzo - è Big Trump Sell Off : Il Tweet con cui Donald Trump ha praticamente fatto sapere a Pechino e al mondo interno di essere pronto a riprendere la guerra commerciale contro la Cina non è stato solo la causa del crollo delle ...

Playoff NBA - RusSell Westbrook : 'Nessuno è come me - le critiche non mi toccano' : Diciassette minuti di fuoco, in cui rispondere alle ultime domande della stagione, schivando le critiche che ormai da anni continuano a piovergli addosso. Russell Westbrook è ben corazzato per fare ...

Piazza Affari : Sell-off per Tinexta : Retrocede molto Tinexta , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,20%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento ...

Playoff NBA - RusSell Westbrook in difficoltà : 'Ho giocato in maniera inaccettabile' : La risposta tanto attesa degli Oklahoma City Thunder in gara-2 non è arrivata, o almeno non dal protagonista principale: Russell Westbrook. Dopo la sconfitta di gara-1 in cui il numero 0 aveva chiuso ...

Mafia : depistaggio BorSellino - poliziotta 'Scarantino insofferente a vigilanza' : Palermo, 15 apr. (AdnKronos) - "Il collaboratore di giustizia Vincenzo Scarantino mal tollerava la vigilanza della Polizia, perché era geloso della moglie. Sentiva la vigilanza opprimente. Era insofferente alla vigilanza". Lo ha detto Francesca Peppicelli, l'ex vicedirigente della Squadra mobile di

LIVE Trento-Padova - Gara-3 Playoff SuperLega volley in DIRETTA : 3-0 - Vettori e RusSell inarrestabili - dolomitici in semifinale! : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Padova, Gara-3 dei quarti di finale dei Playoff della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato nazionale di volley maschile! Le due formazioni si sfidano in un vero e proprio spareggio senza possibilità di appello per la semifinale, con la squadra dolomitica che potrà contare sul supporto del proprio pubblico avendo chiuso la regular season in una migliore posizione rispetto agli ...

Piazza Affari : Sell-off per Salini Impregilo : In forte ribasso la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che mostra un disastroso -3,02%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del ...

Perchè le azioni Technogym oggi crollano? Accelerated bookbuilding dietro Sell-off : Conosci il SOCIAL TRADING ? Scopri chi sono i migliori trader italiani e del mondo su eToro e inzia a copiarli ! Disponibile conto demo gratuito con 100.000 virtuali. Prova ora >> Il collocamento ...

NBA 2019 - i risultati della notte (7 aprile). D’Angelo RusSell porta i Nets più vicini ai playoff - 76ers ok con i Bulls : Soltanto due le partite in questa notte NBA, che fa da preludio alla giornata più intensa di tutta la stagione, quella che inizierà nel pomeriggio italiano, con ben 14 incontri e due sole formazioni a riposo. I Milwaukee Bucks si presentano contro i Brooklyn Nets già armati della certezza di avere il miglior record in assoluto tra le trenta franchigie, e per questo motivo tengono fuori Giannis Antetokounmpo. Il risultato è che i Nets vincono per ...

NBA - D'Angelo RusSell manda ko i Bucks e spinge Brooklyn verso i playoff : Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets 128-133 A decidere una sfida con pochi significati per i Bucks ma tantissimi per i Nets è il 7-0 di parziale con cui Brooklyn chiude la partita grazie a 4 punti di D'...

