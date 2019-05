Selena Gomez in versione “studio diva” è quello di cui abbiamo bisogno oggi

Selena Gomez lancia una linea di costumi per chi ha subito un trapianto : Per festeggiare il lancio del marchio di costumi da bagno della sua amica Theresa Mingus, 'Krahs Swim', Selena Gomez ha disegnato in esclusiva per lei dei modelli che ha voluto dedicare a se stessa e ...

Selena Gomez aveva anticipato il titolo del nuovo singolo di Taylor Swift "ME!" in un post del 2017 : Coincidenze?

Hailey Bieber ha un messaggio per i troll che dicono che sarà "sempre seconda rispetto a Selena Gomez" : La modella non le ha mandate a dire

Selena Gomez : «Credo nella terapia» : La prima intervista rilasciata nel 2019 è stata candida e sincera. Selena Gomez, che lo ...

Selena Gomez si è esibita a sorpresa sul palco del Coachella insieme a Cardi B! : Cosa ha cantato? "Taki Taki" ovviamente!

L’esibizione a sorpresa di Selena Gomez al Coachella 2019 in Taki Taki - la prima dal vivo in un anno (video) : Non era stata annunciata, nonostante i rumors dell'ultima ora, ma alla fine sul palco di Indio ci è salita lo stesso diventando una delle attrazioni maggiori della prima serata: l'esibizione a sorpresa di Selena Gomez al Coachella 2019 in Taki Taki, durante il concerto di DJ Snake, è la sua prima apparizione dal vivo in poco meno di un anno. La Gomez ha accettato l'invito di DJ Snake ad esibirsi al Coachella insieme a Cardi B e Ozuna sulle ...

'Taki Taki' di Selena Gomez - Dj Snake - Cardi B e Ozuna è riuscita a battere un primato di 'Despacito' : ... era il 13 gennaio 2017 quando veniva pubblicato come singolo, poi il mondo non sarebbe stato più lo stesso, LOL! In caso volessi ascoltare una versione alternativa della hit di Luis Fonsi e Daddy ...

Torna I Maghi di Waverly con Selena Gomez? Le voci di un reboot e l’entusiasmo del cast : I Maghi di Waverly è stata una delle serie per bambini più amate e popolari degli anni Duemila e i millennials che sono cresciuti guardandola potrebbero impazzire all'idea di un suo ritorno in tv. Si tratta della serie Disney che ha lanciato la carriera di Selena Gomez, teen idol del nuovo millennio poi diventata cantante e attrice (un suo nuovo film esce a giugno, mentre un nuovo album di inediti è atteso entro l'anno), ma anche molti altri ...

Selena Gomez nel film The Dead Don’t Die in uscita a giugno (video trailer) : in lotta con gli zombie aspettando il nuovo album : Ci sarà anche Selena Gomez nel film The Dead Don't Die insieme ad un cast stellare che comprende Bill Murray, Iggy Pop, Steve Buscemi, Tilda Swinton, Danny Glover, Tom Waits e molti altri. L'attrice e cantante, dopo aver prestato la sua voce a un film della serie Transylvania Hotel e aver partecipato alle riprese del film Rainy Day in New York di Woody Allen sarà nella commedia a tema zombie diretta dal regista Jim Jarmusch. Il film ...

Justin Bieber risponde ad una fan : il matrimonio con Hailey Baldwin è una strategia per far tornare Selena Gomez? : Justin Bieber risponde ad una fan e spiega di volere ancora molto bene a Selena Gomez, tuttavia ora è sposato con Hailey Baldwin. L'affetto che lo lega alla sua storica ex fidanzata non muterà mai. Era amore, oggi è un sentimento che si traduce in un volersi bene a vicenda. Nella vita amorosa di Bieber c'è la moglie, Hailey Baldwin, la modella che la star americana ha sposato in gran segreto rimandando le nozze ufficiali ad un altro ...

Justin Bieber : «Ho amato Selena Gomez - ma Hailey Baldwin è la cosa migliore» : Justin Bieber e Hailey Baldwin a Los AngelesJustin Bieber e Hailey Baldwin a Los AngelesJustin Bieber e Hailey Baldwin a Los AngelesJustin Bieber e Hailey Baldwin a Los AngelesJustin Bieber e Hailey Baldwin a Los AngelesJustin Bieber e Hailey Baldwin a Los AngelesMai sottovalutare il potere di una foto. Lo ha imparato Justin Bieber, a cui è bastato pubblicarne una della moglie Hailey Baldwin per scatenare gli haters su Instagram, tanto che alla ...

Justin Bieber - offese alla moglie Hailey Baldwin/ 'Colpa' di Selena Gomez - lui sbotta : Justin Bieber sbotta su Instagram a causa di alcune offese alla moglie Hailey Baldwin. Tutto per 'Colpa' dell'ex fidanzata Selena Gomez

Justin Bieber ha citato Selena Gomez rispondendo a un commento sul suo matrimonio con Hailey Baldwin : "I loved and love Selena"