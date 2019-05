Sea of Solitude | l' affascinante avventura indie della famiglia EA Originals arriverà

eurogamer

(Di giovedì 9 maggio 2019) Ricordate Sea of? Si tratta del titolosviluppato in collaborazione tra EA e lo studio tedesco Jo-Mei Games. Annunciato nel lontano 2016, il gioco ha ora ricevuto una finestra di lancio, riporta Gamespot.Il gioco è stato tra i protagonisti allo scorso E3 2018, quando fu presentato come uno dei titoliEA.Anche se non ne abbiamo più sentito parlare, sembra proprio che EA non abbia dimenticato il gioco e nel suo recente report finanziario ha confermato che Sea ofsarà disponibile entro la fine del mese di settembre, in un periodo compreso tra il primo luglio e il 30 settembre.Leggi altro...

Eurogamer_it : L'affascinante #SeaofSolitude arriverà entro la fine di settembre. - FPSREPORTER : Sea of Solitude uscirà entro il 30 settembre 2019 - CivilizedEngr : RT @exprezoe1: @CivilizedEngr @carvalheucilene @LOYALFAN1 @mysticwolf14 @ignaarist @feyzakoran @nawabito @LaniJDav @BlueJasmin6 @elsufuen @… -