Se n' è andato a 95 anni Nicola Torello | il nonno studente attore nel film di Maccio

chietitoday

(Di giovedì 9 maggio 2019) Approfondimenti Prende la licenza media a 91: ecco il successo di23 giugno 2015 In quinta liceo a 93: ecco l'ennesimo successo di8 settembre 2016, ...

Tg3web : Il Presidente della Repubblica #Mattarella è andato all'ospedale pediatrico Santobono di #Napoli dove è ricoverata… - borghi_claudio : @OGiannino A dire la verità le Nazioni Unite dicono che ci sono 100 morti in MENO rispetto all'anno scorso in soli… - RealEmisKilla : Che preferisco una carriera longeva e lineare rispetto a un boom stratosferico di due anni. Anche se in realtà l'ul… -