Scuola | precariato ultime notizie | sentenza UE depone a favore della riapertura delle GaE

Scuola - precariato docenti 36 mesi ultime notizie : Pas straordinario - i nodi da sciogliere : La prima sessione di incontri tra Governo e sindacati sul precariato vede al centro dell’attenzione la proposta formulata dal capo di gabinetto del Miur, Giuseppe Chiné. Come riportato dal quotidiano economico ‘Italia Oggi’, la proposta prevede un solo percorso abilitante straordinario per i docenti precari che hanno almeno 36 mesi di servizio, percorso che porterà all’immissione in ruolo. Il numero di docenti ai quali ...

Scuola - convocati tutti i sindacati al tavolo del precariato senza Anief. Parte la diffida al Miur : Al ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria, sempre il sindacato, ha chiesto di provvedere "con urgenza alla formale valutazione di competenza, affinché il Dipartimento della Funzione ...

Scuola : incontro Governo-sindacati del 6 maggio - sul tavolo precariato e aumenti stipendio : Il primo di una serie di incontri già calendarizzati per la Scuola si è svolto ieri 6 maggio. Al Miur, rappresentanti del Governo, con in prima linea il titolare del dicastero, il Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca, Marco Bussetti, hanno incontrato i sindacati per iniziare ad affrontare i punti oggetto dell' intesa dello scorso 24 aprile. "Un incontro importante e proficuo", così ha commentato il Ministro a margine del summit di ieri ...

Scuola - precariato ultime notizie : ecco il riassunto del tavolo tecnico Governo-sindacati : Il segretario generale dello Snals, Elvira Serafini, ha sintetizzato in un video gli argomenti relativi al primo tavolo tecnico che si è svolto ieri tra il Governo e i sindacati. ecco le dichiarazioni rilasciate dall’esponente sindacale. Docenti con 36 mesi di servizio e graduatorie concorsuali ‘Si è parlato del precariato, sicuramente l’attenzione è stata posta a coloro i quali hanno 36 mesi di servizio. Il Ministero propone ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : gli abilitati di seconda fascia non ci stanno : E’ in programma quest’oggi il primo tavolo tecnico tra Governo e sindacati dopo l’intesa raggiunta lo scorso 24 aprile alla presenza del Presidente del Consiglio, Conte. Primo argomento che verrà trattato proprio quello riguardante il precariato storico. A questo proposito il direttivo dell’Associazione Coordinamento Nazionale docenti abilitati e quello del Coordinamento Nazionale TFA chiedono importanti risposte in ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : primo round Governo-sindacati - ecco i punti chiave : Lunedì prossimo 6 maggio, primo tavolo tecnico tra Governo e sindacati dopo l’intesa raggiunta sulla Scuola a Palazzo Chigi, lo scorso 24 aprile. Il primo tavolo tecnico sarà dedicato al precariato scolastico ed in particolare alla ricerca di soluzioni mirate per quei docenti che possono vantare più di 36 mesi di servizio. precariato storico, lunedì 6 maggio incontro Governo-sindacati Quali saranno i possibili scenari relativi a questo ...

Scuola - accordo su precariato inutile se non si riaprono le GaE : Il Documento di Economia e Finanza in discussione in Parlamento dice che sono previsti risparmi fino al 2045: in ogni caso, "questo accordo mira soltanto a recuperare per gli stipendi i mille euro ...

Scuola - precariato ultime notizie : Bussetti non vuole la ‘fabbrica di precari’ - primo step il 6 maggio : I sindacati sono stati convocati per lunedì 6 maggio, alle ore 11, al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per affrontare il tema del reclutamento del personale scolastico. Sarà il primo tavolo tecnico dopo l’intesa tra il Governo e i sindacati e c’è molta curiosità di conoscere quali saranno i primi riscontri per il personale scolastico. Si dovrà individuare una soluzione straordinaria per il precariato scolastico: ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : Anief ‘Ecco perché si deve andare avanti con lo sciopero’ : L’intesa Governo-sindacati in merito alle questioni riguardanti lo sciopero generale indetto per il 17 maggio continua a destare perplessità, soprattutto tra il personale docente e ATA. C’è chi punta il dito contro i sindacati, colpevoli, ancora una volta, di aver ‘venduto’ la Scuola per ’30 denari’, con riferimento al periodo pasquale e al tradimento di Giuda Iscariota. Uno dei temi che hanno suscitato ...

Scuola - precariato e reclutamento docenti ultime notizie : ecco i punti chiave dell’intesa Governo-sindacati : Si continua a parlare dell’intesa Governo-sindacati, raggiunta l’altra notte, in merito alle più importanti questioni scolastiche come il rinnovo del contratto del personale con conseguente aumento stipendiale oltre alla stabilizzazione dei precari storici. Su quest’ultimo punto, la segretaria nazionale della Cisl Scuola, Maddalena Gissi, si è espressa in occasione di un’intervista rilasciata al giornale ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : Salvini esulta per il ‘successo di tutti’ : Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha commentato con grande soddisfazione l’intesa raggiunta dal Governo Lega-M5S con i sindacati in merito alla stabilizzazione dei precari storici. ‘Molto soddisfatto per l’accordo con i sindacati della Scuola – queste le dichiarazioni del vicepremier riportate dall’agenzia di informazione Ansa – Arrivano le assunzioni per i precari storici e bene la firma alla proposta della ...