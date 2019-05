SCUOLA Educazione civica | l' errore della nuova legge tra destra e sinistra

SCUOLA - Salvini : ‘Dobbiamo investire in educazione - sento già chi griderà allo scandalo ed evocherà il duce’ : Il vicepremier Matteo Salvini ha parlato anche di Scuola in occasione di un suo intervento a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. Salvini: ‘Si torni al grembiule a Scuola ma sento già chi griderà allo scandalo’ “Abbiamo appena reintrodotto l’educazione civica a Scuola – ha spiegato il leader della Lega – e vorrei che tornasse anche il grembiule per evitare che vi sia il bambino con la felpa da 700 euro e ...

SCUOLA : addio nota sul registro - tornano l'educazione civica e (forse) il grembiule : Diciamo addio alle note sul registro negli anni delle elementari, mentre torna l'educazione civica. Ci sono grossi cambiamenti nella Scuola italiana. La Camera dei Deputati ha infatti approvato (con 451 voti favorevoli, 3 astenuti e 0 contrari) la legge che introduce l'insegnamento dell'educazione civica nelle Scuola del primo ciclo - elementari e medie - e del secondo - le superiori - dal prossimo 1° settembre, per 33 ore l'anno (un'ora a ...

SCUOLA - torna l'educazione civica. Boldrini in Aula : "Salvini ne avrebbe bisogno" : torna l' educazione civica nelle scuole primarie e secondarie. La novità arriva dall'ultimo emendamento alla riforma delle scuole, fresco di approvazione alla Camera e ora all'esame del Senato. La ...

Educazione civica a SCUOLA - Laura Boldrini : "Salvini torni a lezione che ne ha bisogno" : L'Educazione civica ritorna a scuola. La Camera dei deputati ha approvato oggi il disegno di legge per l'introduzione dell'Educazione civica a scuola: 33 ore all’anno di lezione, con il voto che entra pagella e valutazione finale. 451 i voti favorevoli, tre gli astenuti e nessuno contrario. Ora il testo va in Senato.L’ex presidente della Camera Laura Boldrini durante la discussione in aula ha colto l’occasione per attaccare, ancora, il ...

SCUOLA - da Settembre torna l'educazione civica : lezioni di "bandiera e inno" sin dall'asilo : Cittadinanza digitale e elementi per capire le fake news, un "albo di buone pratiche" ma nessun nuovo prof: sarà una materia...

