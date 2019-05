Sclerosi multipla | riecco i Nordic Tales Cinque tappe con partenza a Roma

L’alimentazione nella Sclerosi multipla : un “Angolo” dedicato : Quello delL’alimentazione nella sclerosi multipla è un argomento che suscita molto interesse. In un’epoca in cui c’è la tendenza ad affrontare le malattie con approcci alternativi ai farmaci, la possibilità di curare una malattia cronica e, in alcuni casi, progressiva selezionando i cibi, non può che attirare l’attenzione e proprio, contando su questo, nei mezzi di comunicazione si diffondono tante informazioni, delle quali alcune sono infondate ...

Salute : sax - amore e viaggi - storie di vita e Sclerosi multipla in mostra : Tamara e la sua storia: ieri le speranze di ragazza infrante in un pugno di fogli, oggi i viaggi e il senso di libertà che neanche una sedia a rotelle può limitare. “Soprattutto all’estero, dove ci sono più mete accessibili che in Italia“, puntualizza. Michela e la sua ‘ora d’aria’ che oggi davanti allo sguardo di un pubblico attento si concretizza in due immagini: il sax contralto, lo strumento che suona ...

Alimentazione - nutraceutici e integratori nella Sclerosi multipla : Riguardo all’importanza che viene data all’Alimentazione da parte di chi è affetto da una malattia cronica come la sclerosi multipla ci possono essere due atteggiamenti generali. C’è chi pensa di poter affrontare, o addirittura guarire, la malattia in questione con una specifica dieta e chi, mediante un’Alimentazione mirata, si pone l’obiettivo di mantenere il miglior benessere possibile, compatibilmente con la patologia dalla quale è affetto e ...

Come si studia la relazione fra componenti della dieta e Sclerosi multipla : Nell’analizzare le relazioni fra componenti dell’alimentazione e sclerosi multipla, bisogna considerare il tipo di dato al quale ci si riferisce. Infatti, le conoscenze in questo campo vengono acquisite in tre modi. Gli studi epidemiologici forniscono informazioni sulla relazione fra l’assunzione di certi elementi o di alcuni cibi da una parte e, dall’altra, rischio di sviluppare la malattia o l’andamento nel tempo della malattia stessa. I dati ...

Elementi e alimenti con un possibile effetto positivo nella Sclerosi multipla : Vitamina D In numerosi studi epidemiologici, a basse concentrazioni nel sangue di vitamina D si è associato un maggior rischio di sviluppare la sclerosi multipla. Altre ricerche hanno dimostrato che le persone con geni che si associano a bassi livelli di vitamina D hanno un maggior rischio di sviluppare la malattia, rispetto a chi non li ha. Inoltre, negli studi eseguiti in soggetti nei quali la sclerosi multipla era già presente, basse ...

Elementi e alimenti con un possibile effetto negativo nella Sclerosi multipla : Parallelamente alle proposte di integrazione dell’alimentazione con Elementi dietetici a possibile effetto positivo, si sono succedute negli anni, quelle di diete mirate a limitare o a escludere cibi o componenti a possibile effetto negativo. Una delle diete più datate è quella detta di Swank, dal nome del medico che la propose, alla quale è succeduta, in tempi più recenti, quella di Kousmine. Ambedue sono caratterizzate da una drastica ...

Componenti della dieta e microbiota nella Sclerosi multipla : L’alimentazione influenza la composizione del microbiota dell’intestino al quale si attribuisce un effetto sul decorso della sclerosi multipla e, secondo alcuni autori, anche sulla sua comparsa. Quest’ultima relazione si baserebbe sui rapporti che i microrganismi che compongono il microbiota intestinale stabiliscono con il sistema immunitario. L’alimentazione delle persone che vivono nei paesi più sviluppati, che sono anche quelli nei quali la ...

Eccesso e carenza di peso nella Sclerosi multipla : La relazione fra peso e sclerosi multipla è complessa. Alcune linee di ricerca hanno dimostrato che l’obesità favorisce la comparsa della sclerosi multipla, soprattutto se associata a precedenti infezioni da virus di Epstein Barr o alla presenza di mutazioni del gene HLA che predispongono allo sviluppo della malattia. Sono state raccolte evidenze circa un effetto dell’obesità nel favorire l’evoluzione della forma recidivante remittente in ...

Domande e risposte su alimentazione - nutraceutici e integratori nella Sclerosi multipla : Quali sono gli atteggiamenti dei malati di sclerosi multipla riguardo all’alimentazione e ai suoi componenti? La maggior parte si pone l’obiettivo di assumere un’alimentazione sana per mantenere il miglior benessere quotidiano possibile, compatibilmente con la patologia dalla quale è affetto, mentre alcuni attribuiscono alla dieta un ruolo decisivo nel controllare, se non nel guarire, la malattia. Si è fatta e si fa ricerca sugli effetti ...

Quando la Sclerosi multipla è in dolce attesa : evento di Fidapa e Aism : "La Fidapa " ha affermato la presidente Galati " è sempre stata attenta al mondo del sociale ritenendo di dover riversare una particolare attenzione alle persone con disabilità. Riteniamo, infatti, ...

Selma Blair - trasfusione di plasma dopo la diagnosi di Sclerosi multipla : Selma Blair e lo scatto durante la trasfusione di plasma. Da quando lo scorso ottobre ha scoperto di avere la sclerosi multipla, la coraggiosa attrice statunitense combattende con coraggio la sua battaglia. Selma Blair ha continuato a presenziare a eventi pubblici e a calcare red carpet, col bastone o in sedia a rotelle. E adesso la foto commovente. Nell’immagine condivisa dall’attrice 46enne su Instagram, Selma è sdraiata sul letto, mentre si ...

