Saviano e la polizia litigano sui social | Che pena

Perché la risposta della Polizia a Roberto Saviano dovrebbe farci paura sul serio : Se la risposta dell’account ufficiale della Polizia di Stato a Roberto Saviano non vi causa alcun tipo di ansia e non vi mette a disagio, allora avete un problema. Anzi, abbiamo un problema. Perché la questione non riguarda Saviano, ma la nostra sicurezza di manifestare il dissenso, di criticare e lottare per ciò che riteniamo giusto.Continua a leggere

La discussa risposta della Polizia a una critica di Roberto Saviano : Su Twitter si è difesa dalle accuse di fare il «servizio d'ordine» di Salvini accusandolo di voler «regolare conti personali»

