Saviano contro la Polizia di Stato per gli scontri di Casal Bruciato | la risposta

optimaitalia

(Di giovedì 9 maggio 2019) Sta facendo discutere molto in queste ore la storia di, che nella giornata di ieri ha attaccato duramente ladiper l'approccio avuto a, a Roma, in occasione deglie delle tensioni causate da esponenti di Casapound al momento della consegna di un alloggio ad una famiglia rom. Questione assai delicata, che a detta dello scrittore non sarebbe stata gestita in modo corretto dalle Forze dell'Ordine. In particolare, torna attuale il presunto legame tra, movimenti di estrema destra ed il Ministro Salvini nel suo tweet.Alcuni passaggi del post di, che in passato ha avuto più di uno screzio a distanza con Salvini in merito alla questione scorta da togliere allo stesso scrittore (potete approfondire con il nostro pezzo di qualche settimana fa, con alcuni importanti chiarimenti), sono piuttosto chiari. Ad esempio, alladi ...

njghtlock : RT @1Natsu01: Entrano in casa per far togliere striscioni contro Salvini e non muovono un dito se 40 fascisti si fanno spazio in mezzo a lo… - smokenrooftops : RT @1Natsu01: Entrano in casa per far togliere striscioni contro Salvini e non muovono un dito se 40 fascisti si fanno spazio in mezzo a lo… - xnaaalj : RT @1Natsu01: Entrano in casa per far togliere striscioni contro Salvini e non muovono un dito se 40 fascisti si fanno spazio in mezzo a lo… -