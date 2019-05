Sarri va in finale di Europa League contro l’Arsenal | en plein inglese

VIDEO Chelsea-Eintracht Francoforte 5-4 (d.c.r) - Highlights - gol e sintesi Europa League. Decide Hazard dagli undici metri - gli uomini di Sarri in finale! : Sofferenza ed ancora sofferenza. Termina 5-4, dopo i calci di rigore, la sfida di Stamford Bridge tra Chelsea ed Eintracht Francoforte, ritorno delle semifinali di Europa League 2019. Gli uomini di Maurizio Sarri volano in Finale al termine di una sfida infinita, chiusa nei tempi regolamentari e supplementari sull’1-1 per effetto delle marcature di Lofus-Cheek e di Jovic. Nella lotteria dei calci di rigore, gli errori di Heinteregger e di ...

LIVE Chelsea-Eintracht Francoforte - Europa League 2019 in DIRETTA : Sarri si gioca l’accesso in finale : La finale di Baku dista soli 90′. Da una parte il Chelsea, dall’altra l’Eintracht Francoforte: chi la spunterà dopo l’1-1 dell’andata maturato in Germania? Stamford Bridge è pronto a trasformarsi nel teatro della semifinale di ritorno nella quale i Blues di Sarri vorranno far valere la loro caratura e la loro maggiore esperienza internazionale per avere ragione della squadra più sorprendente, senza dubbio, ...

Europa League - Sarri : «Sarà difficile arrivare in finale» : FRANCOFORTE - Nella semifinale di andata di Europa League , il Chelsea se la vedrà domani sera con l' Eintracht , un avversario particolarmente ostico: 'Li rispetto, hanno giocato contro grandi ...

Sarri 'Eintracht forte - dura per finale' : ANSA, - ROMA, 1 MAG - "Dobbiamo avere il massimo rispetto per l'Eintracht Francoforte: andare in finale sara' durissima". Maurizio Sarri si prepara col suo Chelsea alla prima delle due semifinali di ...

Eintracht-Chelsea - Sarri : 'Gara tosta - vogliamo la finale. Sfortunati con gli infortuni' : Nella strada verso Baku c'è l' Eintracht Francoforte , la rivelazione dell'Europa League. Ha eliminato Shakhtar, Inter e Benfica, senza contare i 6 gol rifilati alla Lazio nel girone tra andata e ...

Chelsea - Sarri diplomatico dopo l’acceso finale col Barnley : “Cose di campo” : Diplomazia e mea culpa. E’ così che Maurizio Sarri archivia l’infuocato finale della gara tra il Chelsea ed il Barnley, terminata 2-2. Per il tecnico dei blues sono arrivati gli insulti dello staff avversario, è stata sfiorata la rissa e alla fine l’unico a essere sanzionato, con l’ammenda per “condotta impropria”, è stato lui. Ecco le sue parole in merito nella conferenza stampa odierna: “Nella ...

Chelsea in semifinale - Sarri schernisce i media : le parole del manager dei blues sono velenose : L’allenatore del Chelsea si è tolto qualche sassolino dalla scarpa dopo la vittoria sullo Slavia, che ha schiusi ai blues le porte delle semifinali di Europa League Il Chelsea di Maurizio Sarri stacca il pass per la semifinale di Europa League, battendo anche a Stamford Bridge lo Slavia Praga per 4-3. Una partita pazza e ricca di emozioni, che permette al manager toscano di accedere al penultimo atto della ...

Premier League - Cardiff-Chelsea 1-2 : Sarri soffre ma vince nel finale [FOTO] : 1/15 AFP/LaPresse ...

Chelsea - l’agente di Jorginho : “Vogliamo la finale con il Napoli. Su Sarri…” : Chelsea AGENTE Jorginho – Si sa, il Napoli e Jorginho si sono lasciati più che bene. Il centrocampista, attualmente in forza al Chelsea, non ha mai nascosto il suo amore per i colori azzurri, ma in estate si è trovato davanti un’offerta impossibile da rifiutare (anche per la società, ndr). Il giocatore della Nazionale italiana […] L'articolo Chelsea, l’agente di Jorginho: “Vogliamo la finale con il Napoli. Su ...