San Giorgio Future Show | sabato si festeggia il compleanno della biblioteca | eventi dalle

E poi c'è Cattelan : ospiti di stasera AlesSandro Borghi - Giorgio Locatelli e Salmo : Alessandro Cattelan si esibirà con l'attore Alessandro Borghi sulle note dei Backstreet Boys, metterà alla prova le sue "abilità culinarie" con il giudice di MasterChef e percorrerà le vie di Milano "a bordo" della Cabriolet di Salmo.

Scherma - Giorgio Avola in gara a San Pietroburgo : al via le qualifiche olimpiche : Dopo la pausa seguita all'ultima prova Gran Prix FIE di Anaheim a metà marzo, riprende il via nel fine settimana la Coppa del Mondo da San Pietroburgo, tappa che segna anche l'avvio della ...

Pizzo/ Da lunedì 29 aprile partono gli eventi per festeggiare San Giorgio : Lo sport come palestra di vita nel rispetto delle regole. È, questo, il titolo del primo evento che aprirà gli eventi giorgiani in onore del Patrono di Pizzo. Da lunedì 29, alle ore 9.30, nel ...

San Giorgio 2019 a Modica : una festa siciliana : San Giorgio 2019 a Modica: la festa di tutto il territorio. Ieri sera ha chiuso con grande stile e con lo straordinario gioco pirotecnico l'edizione

A Modica - perla del barocco siciliano - la festa per San Giorgio : Roma, 29 apr., askanews, - A Modica, il clou dei festeggiamenti in onore di San Giorgio: tra acclamazioni, fuochi pirotecnici e pioggia di volantini, il simulacro del Santo patrono esce dalla ...

San Giorgio 2019 a Modica - tappeto umano : numeri record : Grande festa ieri a Modica per l'edizione 2019 di San Giorgio. Un tappeto umano di fedeli e turisti nel pomeriggio. numeri record.

San Giorgio - grande festa domani a Modica : San Giorgio, domani è il giorno della grande festa a Modica si attende il pienone tra devoti e visitatori.

La Festa di San Giorgio a Modica : E' in corso di svolgimento la Festa di San Giorgio a Modica. Mercoledì si è tenuta la quarta edizione della cena di fraternità solidale

San Giorgio Juniores in finale play off : Il finale di partita ha poco a vedere con lo sport. La caccia al pallone si trasforma a caccia a l'uomo e alle gambe. Al 44' viene espulso De Grande e si ristabilisce la parità numerica. Al 49' lo ...

San Giorgio - tempo di bilanci - Baldassarri : 'In migliaia agli eventi' : Lunedì presenteremo alla stampa 'Ben venga maggio', spettacoli e concerti legati alla festa dei lavoratori".

Celebrazione eucaristica in onore di San Giorgio a Ragusa : Solenne Celebrazione eucaristica in onore di San Giorgio a Ragusa alla presenza delle massime autorità civili e militari del territorio

Modica - le celebrazioni in onore di San Giorgio : Le celebrazioni in onore di San Giorgio Martire patrono di Modica stanno per entrare nel vivo, ieri sera il corteo processionale

Il simulacro di San Giorgio "pellegrino" al Maggiore di Modica : La statua in miniatura di San Giorgio, oggi è stata fatta girare per i reparti dell'ospedale Maggiore di Modica. Commozione di molti malati ricoverati