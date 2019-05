Salvini lancia il gioco social “Vinci Salvini” | metti like ai post del ministro e vinci i

"Vinci Salvini" - leader Lega rilancia il gioco a premi sui social - : La prima edizione Legata alle Politiche del 2018, questa alle Europee. In un video, il ministro spiega le regole: vince chi interagisce di più e velocemente con i suoi post. I premi? La propria foto ...

Salvini rilancia dopo il braccio di ferro su Siri : ora riforma della giustizia : matteo-Salvini “Qualcuno pensa che gli imprenditori siano presunti colpevoli, i commercianti presunti evasori e tutti i politici presunti ladri. Non è così, per fortuna in Italia”. Lo afferma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, secondo il quale la revoca a Siri non è la fine del garantismo ma c'entra con la riforma della giustizia, che “sarà fondamentale: con la separazione delle carriere fra giudici e procuratori, con la responsabilità ...

Salvini lancia norma 'Spazza clan' : Ottocento assunzioni straordinarie per 25 milioni di euro spalmati in due anni . È la misura, chiamata 'Spazza clan', che il Viminale ha studiato per notificare le sentenze alle migliaia di condannati ...

Gaza-Israele : Hamas lancia 430 razzi. Salvini : "Tutta la mia solidarietà a Netanyahu" : Risuonano di continuo le sirene di allarme nelle zone israeliane che si trovano intorno alla Striscia di Gaza, perché nella notte Hamas ha lanciato 180 razzi, portando a 430 il numero di razzi sganciati da ieri. Si contano per ora almeno otto vittime, sette palestinesi e un israeliano, un uomo di 58 anni, morto mentre era all'ingresso della sua abitazione ad Ashkelon. Questa è la prima vittima israeliana da quando sono ...

Scuola - Salvini rilancia sulle telecamere in tutte le aule. Ma il Garante : «No a sorveglianza indiscriminata» : Tradotto: se il problema è quanto accade - e non mancano i casi di cronaca - a volte in asili e case di cura, la sorveglianza può essere uno strumento, ma la vera ricetta è la formazione di chi in ...

Matteo Salvini lancia una raccolta firme per introdurre la castrazione chimica per gli stupratori : Matteo Salvini è tornato, in seguito all'episodio di violenza sessuale avvenuto a Viterbo, a parlare di castrazione chimica per i pedofili e gli stupratori, non trovando però l'appoggio dell'alleato di governo. E ha rilanciato l'idea della castrazione chimica attraverso una raccolta firme che si terrà nel fine settimana.Continua a leggere

Elisabetta Trenta rilancia lo scontro con Salvini : "Basta usare la paura delle don ne per la campagna elettorale" : "Lo stupro e la violenza contro le donne è una cosa terribile sempre, indipendentemente dal ruolo che si riveste. Certo se vesti una carica pubblica è ancor più condannabile. Ma io non voglio immaginare cosa abbia potuto passare quella povera ragazza. Sono delle bestie lo ripeto. Sono persone senz'anima". In un'intervista al Corriere della sera, il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, parla dello stupro di ...

Matteo Salvini - Marion Le Pen si sbilancia sui grillini : "Lui e Di Maio..." : Marion Le Pen, simbolo della destra francese, nipote di Marine, in Italia ha trovato l'amore. Lui è Vincenzo Sofo, giovane leghista che Salvini ha candidato alle europee del 26 maggio. La bionda francese, classe '89, al Corriere della Sera parla d'amore e politica. Anche, sfiorandola, di quella ital

Stupro a Viterbo - Salvini rilancia la castrazione chimica : “Immediata calendarizzazione”. Di Maio : “Presa in giro” : Matteo Salvini torna a cavalcare la battaglia sulla castrazione chimica per gli stupratori. "Nessuna tolleranza per pedofili e stupratori: la galera non basta, ci vuole anche una cura. Chiamatela castrazione chimica o blocco androgenico, la sostanza e' che chiederemo l'immediata discussione alla Camera della nostra proposta di legge, ferma da troppo tempo, per intervenire su questi soggetti. Chiunque essi siano, bianchi o neri, giovani o ...

Province - nuovo scontro. E Salvini rilancia l'autonomia : Ma sulle Province non avevamo già dato nel 2014? E invece a distanza di ben anni cinque dalla riforma delle Province, complice la campagna elettorale europea, si scopre che la Lega di Matteo...