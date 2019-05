Salvini guerra alla cannabis legale e parla di caduta del governo Giulia Grillo lo

Salvini - guerra a cannabis.Chiusi 2 shop : ANSA, - MACERATA, 9 MAG - Il Questore di Macerata Antonio Pignataro chiude due cannabis shop a Civitanova Marche, i titolari sono stati denunciati per spaccio. Per il ministro dell'Interno Matteo ...

Droghe - Matteo Salvini dichiara guerra ai negozi di cannabis : “Oggi arriva direttiva per chiuderli” : Matteo Salvini è tornato a parlare del tema delle Droghe. Il ministro dell'Interno ha chiesto al Movimento 5 Stelle di "ritirare la proposta sulla droga libera" al Senato, ribadendo di non volere uno "Stato spacciatore". Mentre dal palco di un comizio a Pesaro ha annunciato: "Chiusi oggi tre negozi di cannabis nelle Marche, comincia la guerra. Oggi emanerò una direttiva".Continua a leggere

11 : 46 | Salvini : "Via alla guerra contro la cannabis - chiusi tre negozi" : 09.05.2019 - "E' in corso la chiusura di tre cannabis shop a Macerata, Porto Recanati e Civitanova Marche". Lo ha annunciato Matteo Salvini durante un comizio a Pesar, ringraziando "le forze dell'ordine e la magistratura". Il vicepremier ha poi chiarito: "Da oggi comincia una guerra via per via, negozio per negozio, quartiere per quartiere, città per città. Gli spacciatori non li voglio, la droga fa male. Meglio un uovo sbattuto".

Alessandra Ghisleri : "Un elettore giallo-verde su 4 è disorientato dalla guerra tra Salvini e Di Maio" : "E' disorientato un elettore su quattro dei due partiti di governo. Non c'è dubbio: la parola chiave per definire l'umore generale del paese è disorientamento". Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Resarch, traccia i contorni della situazione politica italiana a venti giorni dalle elezioni e

Napoli - Noemi «ha una ferita da guerra». Salvini va a trovarla in ospedale. Video choc del killer : Rimane aggrappata alla vita con tutte le sue forze la piccola Noemi, la bimba di 4 anni colpita per errore da un proiettile durante un regolamento di conti venerdì scorso a Napoli. Le...

“Roma è ordinata e pulita - soprattutto in periferia. Della Raggi non dico più nulla” : Salvini depone l’ascia di guerra? : “Oggi pomeriggio sarò a Roma, ma del sindaco di Roma non dico più nulla sennò dicono che ce l’ho con lei. Roma è ordinata, pulita, la metropolitana funziona, le strade sono a posto, i cestini sono vuoti e non si vede neanche un topo in giro per le strade“. Lo ha detto il leader Della Lega Matteo Salvini a un comizio al Galluzzo, frazione alle porte di Firenze. “Tutto ordinato, pulito, perfetto – ha aggiunto Salvini ...

Migranti : Salvini - "In arrivo 150 persone che fuggono da guerra - porte spalancate" : "Oggi arrivano 150 uomini e donne in aereo dalla Libia, in fuga dalla guerra, con un corridoio umanitario organizzato dal ministero dell'Interno perché è così che si arriva in Italia". Ad annunciarlo è il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa in Prefettura a Milano. "Si sta lavorando da qualche mese - ha aggiunto Salvini - ed è la riprova del fatto che le porte dell'Italia sono spalancate per donne e bambini, ...