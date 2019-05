Salvini | «Di Maio ritiri la proposta di cannabis libera» La replica | «Pensi alle piazze

Cannabis - chiusi tre negozi nelle Marche. Salvini oggi la direttiva per eliminarli tutti. Di Maio 'Chiuda piazze di spaccio' : Roma . - Ieri il ministro dell'Interno l'aveva annunciato: 'Farò la guerra ai negozi di Cannabis light '. A distanza di meno di 24 ore Salvini annuncia la direttiva sulla chiusura dei negozi e nelle ...

Droga : Di Maio - 'non c'è bisogno di creare tensione - Salvini si preoccupi del contratto' : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "Però non c'è bisogno di creare nessuna tensione e (Salvini ndr) si preoccupi delle leggi che sono nel contratto di governo". Lo ha detto Luigi Di Maio a Palermo parlando della polemica sui negozi di cannabis che Salvini vuole chiudere. "Vediamo di vederci in questi gio

**Droga : Di Maio - 'Salvini vuole chiudere negozi irregolari? Chiuda anche piazze spaccio'** : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "La lotta alla droga è come la pace nel mondo: la vogliamo tutti. Io non vedo perché si debbano creare tensioni nel governo per una cosa che noi sosteniamo. Il ministro Salvini vuole chiudere i negozi irregolari che vendono queste sostanze? Ben venga, perché se sono irr

De Bortoli - la differenza tra Lega e M5s in una frase : "Perché si fidano più di Salvini che di Di Maio" : La differenza tra Lega e M5s spiegata in poche righe da Ferruccio De Bortoli. Intervistato dal Fatto quotidiano, l'ex direttore del Corriere della Sera parla del presente ("Su Siri Matteo Salvini ha lanciato il messaggio che l'appartenenza politica è più importante della Legalità, ed è devastante")

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio - il retroscena devastante : 'La dovete finire' - gelo davanti ai ministri : Il CdM di mercoledì su Armando Siri è stato il primo contatto ravvicinato tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio dopo settimane di gelo personale, politico e istituzionale. L'occasione era la meno ...

Di Maio avverte : “Il governo va in crisi per me solo su corruzione” e poi risponde alle accuse di Salvini fatte Virginia Raggi : Di Maio risponde a Salvini che tira in ballo per il caso Siri la sindaca di Roma e sottolinea come secondo il M5S il governo andrebbe in crisi solo sulla corruzione Siri: il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha deciso la revoca del sottosegretario leghista, indagato dalla procura di Roma per corruzione. Il decreto di revoca è stato … Continue reading Di Maio avverte: “Il governo va in crisi per me solo su corruzione” e ...

Conte : 'Siri caso di ieri - ora lavoriamo'. Ma tra Di Maio e Salvini nuove scintille : A due settimane dalle Europee, il premier cerca di superare le polemiche, dopo la revoca del sottosegretario leghista, indagato per corruzione, ma tra i due alleati continua il botta e risposta a ...

Salvini attacca su migranti e cannabis - Di Maio : "Siete in paranoia per i sondaggi" : Nella Lega “evidentemente dopo aver visto gli ultimi sondaggi che davano in ripresa il Movimento sono andati in paranoia”. Lo scrive su Facebook il leader di M5s Luigi Di Maio. “Non a caso - sottolinea - hanno ricominciato a parlare di grembiulini, armi, province e ora arrivano persino ad inventarsi che siamo a favore della droga (che è folle solo pensarlo). E vedrete che fra poco inizieranno a buttare in mezzo ...

Di Maio a Salvini : "Basta attacchi Non se ne può più!". SONDAGGIO : Durissimo attacco del capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, alla Lega a Matteo Salvini all'indomani della chiusura del caso Siri. "Dopo aver messo in panchina il sottosegretario della Lega Armando Siri, indagato per corruzione... Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio contro Matteo Salvini : “La Lega ci provoca - è in paranoia” : Continua lo scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle. Il vicepresidente del Consiglio e capo politico pentastellato, Luigi Di Maio, invia attraverso Facebook un messaggio ai suoi alleati di governo: "Basta strategia, basta calcoli elettorali, basta provocazioni. Non se ne può più". Secondo Di Maio il Carroccio è "andato in paranoia" dopo gli ultimi sondaggi e per questo "provoca" il M5s.Continua a leggere

Salvini : «Di Maio ritiri la proposta di cannabis libera». E sui negozi : «Sarà guerra». Federcanapa : «Calunnie» : «Ringrazio le forze dell'ordine e la magistratura perché è in corso la chiusura di tre cannabis shop a Macerata, Porto Recanati e Civitanova Marche». Lo ha detto il ministro dell'Interno e leader ...

Cannabis - Salvini : “Chiusi primi 3 negozi”. Di Maio : “Bene - ma faccia lotta a mafia”. E lui : “M5s ritiri proposta su droga libera” : “Da oggi comincia una guerra via per via, negozio per negozio, quartiere per quartiere, città per città. Gli spacciatori non li voglio, la droga fa male. Meglio un uovo sbattuto”. In conferenza stampa a Pesaro Matteo Salvini spinge sull’acceleratore sulla nuova battaglia scelta dalla Lega in vista delle elezioni europee: “Ringrazio le forze dell’ordine e la magistratura perché è in corso la chiusura di tre Cannabis shop a ...