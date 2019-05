Salvini alla battaglia della cannabis | «Direttiva contro i negozi» Ecco quanto vale il

Salvini chiede chiarimenti sui migranti soccorsi dalla Marina : Roma, 9 mag., askanews, - 'Salvare le vite, per carità, è obbligo di uomini e donne del mare, però ho chiesto chiarimenti del perché si fosse in acque libiche, del perché non sia stata chiamata la ...

Salvini guerra alla cannabis legale e parla di caduta del governo. Giulia Grillo lo stoppa : “Salvini da informazioni sbagliate” : Una nuova lite dentro il governo, questa volta il tema è la cannabis legale. Il ministro Salvini pronto a chiudere i negozi che la vendono il ministro Giulia Grillo (M5s) lo stoppa accusandolo di dare informazioni errate Archiviato – per ora – il caso Siri, nel governo scoppia una nuova lite, stavolta sulle droghe leggere. … Continue reading Salvini guerra alla cannabis legale e parla di caduta del governo. Giulia Grillo lo ...

Salone del libro - Salvini sull'esclusione di Altaforte : "Siamo alla censura" : Si è aperto tra le polemiche, il Salone del libro di Torino, con l'editore Francesco Polacchi , fondatore della casa editrice Altaforte, vicina a CasaPound, e indagato per apologia del fascismo, che ...

Elisabetta Trenta - diktat alla Marina : salvati immigrati in Libia. Furia di Matteo Salvini : resa dei conti? : Nuove tensioni nel governo tra Matteo Salvini ed Elisabetta Trenta, dopo che una nave della Marina militare ha salvato 40 naufraghi intercettati in acque libiche. Dal Viminale è partito l'attacco contro la ministra della Difesa: "Perché in acque libiche, peraltro pattugliate dalla guardia costiera l

Marco Minniti a L'aria che tira - sciacallata contro Matteo Salvini sulla bimba ferita a Napoli : Tu quoque, Marco Minniti. Già, siamo in campagna elettorale. Dove tutto, o quasi, vale. Eppure, dall'ex ministro dell'Interno, era lecito non attendersi un attacco così misero, di bassissimo rango, contro Matteo Salvini. Siamo negli studi de L'aria che tira, dove il piddino torna sulla terrificante

Migranti soccorsi dalla Marina. Salvini 'Io non dò porti' : ROMA. Si preannuncia un nuovo caso Diciotti e un nuovo braccio di ferro nel governo tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e quello della Difesa Trenta. Al centro della polemica il salvataggio di ...

Casal Bruciato - quello di Casapound e Salvini è un mondo alla rovescia : Spacciandosi per “abitanti del quartiere esasperati”, alcuni militanti di Casapound hanno protestato contro la regolare assegnazione di una casa popolare a una famiglia rom con 12 figli, nella periferia romana di Casal Bruciato. Casapound, che dal 2003 occupa abusivamente un intero edificio pubblico al centro di Roma, piazzandoci a scrocco amici e parenti impaccati di soldi. Come la moglie del presidente Gianluca Iannone, socia della catena ...

11 : 46 | Salvini : "Via alla guerra contro la cannabis - chiusi tre negozi" : 09.05.2019 - "E' in corso la chiusura di tre cannabis shop a Macerata, Porto Recanati e Civitanova Marche". Lo ha annunciato Matteo Salvini durante un comizio a Pesar, ringraziando "le forze dell'ordine e la magistratura". Il vicepremier ha poi chiarito: "Da oggi comincia una guerra via per via, negozio per negozio, quartiere per quartiere, città per città. Gli spacciatori non li voglio, la droga fa male. Meglio un uovo sbattuto".

Rita Dalla Chiesa a Lilli Gruber : La tua intervista a Salvini la più irritante della storia di Otto e mezzo : "Puoi essere d’accordo con lui o no, puoi pensarla in modo diametralmente opposto, ma questa è l'intervista più irRitante e meno super partes nella storia di Otto e mezzo". Rita Dalla Chiesa boccia così, in toto, l'atteggiamento tenuto da Lilli Gruber con Matteo Salvini, durante l'ultima puntata della trasmissione di La7. L'incontro-scontro nel salOtto televisivo, mercoledì 8 maggio, quando il ministro dell'Interno è stato l'ospite della ...

