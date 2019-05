Salvati 36 migranti su un barcone | Salvini chiude i porti anche alla Marina italiana 

lastampa

(Di giovedì 9 maggio 2019) La nave Cigala Fulgosi, unità dellamilitare italiana, questa mattina ha tratto in salvo 36 persone che si trovavano a bordo di un’imbarcazione che stava per affondare a 75 chilometri dalle coste libiche. Sono ora in corso le verifiche delle condizioni di salute di tutti, tra cui 2 donne e 8 bambini. La nave Cigala Fulgosi, si trovava nelle...

