Salute | maxi-studio | il moderno stile di vita rurale è causa di obesità

meteoweb.eu

(Di giovedì 9 maggio 2019)diurbano assolto, almeno per questa volta: l’sta infatti aumentando più rapidamente nelle aree rurali del mondo rispetto alle città, secondo un nuovosulle tendenze globali dell’indice di massa corporea (Bmi). Una ricerca condotta dall’Imperial College di Londra e pubblicata su ‘Nature’, che ha messo sulla bilancia (analizzando i dati relativi all’altezza e al peso) oltre 112 milioni di adulti nelle aree urbane e rurali di 200 Paesi tra il 1985 e il 2017, Italia inclusa. Altezza e peso possono essere utilizzati per calcolare il Bmi, che dice se un individuo ha un peso sano per la sua altezza. Lo, che coinvolge una rete di oltre 1.000 ricercatori in tutto il mondo, ha rilevato che dal 1985 al 2017 l’indice di massa corporea è aumentato di una media di 2 kg/m2 nelle donne e di 2,2 kg/m2 negli uomini a livello ...

Affaritaliani : Zingaretti: il patto di latta con FI per Giorgio Polesi Un “cangemiano” giubilato alla guida del Parco di Veio Lega… - Napolitanteam : Scarpe e salute: tutto quello che c'è da sapere - - loryvettor : Sanità, maxi-concorsi in Veneto per assumere nuovo personale -