Salone | Salvini | ' Siamo alla censura | al rogo dei libri' Chiamparino | ' Non è vero'

Salone Libro - il fondatore di Altaforte Polacchi : «È un attacco a Salvini». Mattarella : «Ricordare il passato» : La casa editrice vicina a CasaPound esclusa dal festival e lo stand smantellato alla vigilia dell'apertura, il fondatore: «Revoca inaccettabile, andremo per vie legali»

14 : 25 | Altaforte e Salone di Torino - Salvini : "Siamo al rogo dei libri" : 09.05.2019 - Matteo Salvini contesta l'esclusione dell'editore Altaforte dal Salone del libro di Torino e accusa: "Siamo arrivati, nel 2019, alla censura dei libri in base alle idee, al rogo dei libri che non ha mai portato fortuna in passato". Il vicepremier critica poi "la minoranza di sinistra che si arroga il diritto di decidere chi può fare musica e pubblicare libri. Alle idee si risponde con altre idee, non con la censura".

L'editore di Altaforte al Salone del libro : "L'attacco è a Salvini" : "La pietra dello scandalo è il libro su Salvini, c'è un attacco al ministro dell'Interno che io comunque non voglio tirare per il bavero". Cosí Francesco Polacchi, L'editore di Altaforte, la casa editrice vicina a Casapound esclusa ieri sera dal Salone del libro. "Ci è stato revocato lo stand regolarmente acquistato - ha aggiunto Polacchi - è inaccettabile e adiremo a vie legali, vogliamo andare davanti a un tribunale. Le mie dichiarazioni sono ...

L’editore di Altaforte si presenta al Salone del libro : “Un attacco a me e a Salvini” : «È stato un attacco a Matteo Salvini e a me, siamo stati censurati. Ci muoveremo legalmente contro il Salone del libro (e decideremo con gli avvocati se muoverci anche contro Regione e Comune) per questa decisione. Comunque sabato mattina presenteremo a Torino il libro di Altaforte sul ministro dell’Interno. Evento a cui abbiamo invitato tutti col...

