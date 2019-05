Salone libro | esclusa Altaforte | editore vado comunque | no a censura

Salone libro Torino : nel centenario di Primo Levi la I edizione di “Se questo è un uomo” : Al Salone del libro di Torino iniziano le celebrazioni per il centenario di Primo Levi, l'autore di "Se questo è un uomo", libro capolavoro della letteratura che ebbe un'insolita storia editoriale. Pubblicato per la prima volta nel 1947 dall'editore De Silva, fu stampato in 2500 esemplari e venduto appena in 1500 copie. Prima di trasformarsi in un successo mondiale.Continua a leggere

Escludere Altaforte dal Salone del Libro era il minimo che si potesse fare : Alla fine i fascisti sono stati cacciati dal Salone del Libro di Torino. Gli organizzatori della kermesse letteraria hanno rescisso il contratto con la casa editrice Altaforte, vicina a Casapound e guidata da quel Francesco Polacchi che pochi giorni fa in radio diceva: “sono fascista, l’antifascismo è il vero male di questo Paese”. La richiesta di estrometterla era venuta dal Comune di Torino e dalla Regione Piemonte, che hanno anche ...

L’editore di Altaforte si presenta al Salone del libro : “Un attacco a me e a Salvini” : «È stato un attacco a Matteo Salvini e a me, siamo stati censurati. Ci muoveremo legalmente contro il Salone del libro (e decideremo con gli avvocati se muoverci anche contro Regione e Comune) per questa decisione. Comunque sabato mattina presenteremo a Torino il libro di Altaforte sul ministro dell’Interno. Evento a cui abbiamo invitato tutti col...

Sharjah - l’emirato che punta sulla cultura - è il paese ospite d’onore al Salone Internazionale del Libro di Torino : Sharjah, l’emirato che punta sulla cultura, è il paese ospite d’onore al Salone Internazionale del Libro di Torino (9-13 maggio). Non solo ultramoderno e commerciale, come le vicine Dubai o Abu Dhabi, Sharjah può vantare un vasto patrimonio culturale della tradizione arabo-islamica, aperta al futuro. Una ventina di musei, 620 luoghi di preghiera tra chiese e moschee, festival artistici, sede di una Biennale. Un faro ...

Salone libro - Salvini : pericolosi processi a idee e roghi libri : Roma, 9 mag., askanews, - "Sono pericolosissimi i processi alle idee e i roghi dei libri". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, durante un comizio a Pesaro, a proposito di quanto accaduto al ...

Salone libro Torino : chiesta rescissione contratto Altaforte : La casa editrice Altaforte di Francesco Polacchi, vicina a Casapound, dovrebbe essere estromessa dal Salone del libro. Il comune di Torino e la Regione Piemonte hanno infatti inviato una lettera all’associazione "Torino, la città del libro", al Circolo dei lettori e al Comitato di indirizzo del Salone del libro chiedendo, in qualità di soci fondatori, chiedendo la rescissione del contratto con Altaforte. La lettera congiunta è firmata dal ...

Salone libro - la Birenbaum sopravvissuta ad Auschwitz : “Un mondo diverso è possibile” : Al via la 32esima edizione del Salone del libro di Torino. Dopo i saluti istituzionali, il commovente racconto di Halina Birenbaum, sopravvissuta ad Auschwitz durante la deportazione ebraica negli anni della Seconda guerra mondiale. La Birenbaum ha ringraziato gli organizzatori del Salone per la loro "decisione coraggiosa" e ha raccontato la sua dolorosa esperienza.Continua a leggere

Salone libro Torino - Salvini : “Escluso Altaforte? E’ censura”. Di Maio : “Polacchi provoca. Costituzione è antifascista” : Il Salone del libro di Torino diventa nuovo terreno di scontro per il governo. Dopo l’esclusione dell’editore Francesco Polacchi, coordinatore di Casapound in Lombardia e responsabile di Altaforte edizioni che ha pubblicato l’ultimo libro intervista a Matteo Salvini, il ministro dell’Interno è intervenuto in sua difesa: “Siamo alla censura dei libri in base alle idee, non ha mai portato fortuna in passato il rogo ...

Salone del Libro - Polacchi (Altaforte) “Censura e attacco a Salvini. Io fascista? Non rispondo più” : Francesco Polacchi, editore di Altaforte, la casa editrice vicina a Casapound, si è presentato ai cancelli del Salone del Libro di Torino dopo che il suo stand è stato smontato e la sua presenza cancellata tra gli espositori della fiera. “È un attacco al ministro dell’Interno, Matteo Salvini” ha dichiarato. “Questa è una censura e io sono stato denunciato per un reato d’opinione. fascista? Non rispondo più a questa ...

Il Salone del Libro vuole essere più sostenibile : E rendere accessibili a tutti i temi della sostenibilità: se ne parlerà sabato alla presentazione del progetto "Il Prossimo Passo"