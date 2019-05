Salone di Barcellona - Seat | Porsche | Lamborghini | tre interpretazioni sullelettrico

quattroruote

(Di giovedì 9 maggio 2019) "Il gruppo Volkswagen sente la responsabilità di essere un leader del settore e quindi vuole agire con fermezza e rapidità. Lelettrico è dietro langolo e noi stiamo investendo 30 miliardi di euro su questo fronte entro il 2025. Ma con larrivo delle zero emissioni cambieranno anche le regole del gioco. E lindustria dovrà abbracciare un nuovo paradigma di cooperazione concorrenziale. Io lo chiamo coopetition. Sono queste le parole scelte dallad dellaLuca De Meo per aprire i lavori della Volkswagen Night alla vigilia deldi, evento cui hanno preso parte anche Oliver Blume, ad della, e Stefano Domenicali, ad della, tre soluzioni per il futuro. Quello dellelettrificazione non è un tema che riguarda soltanto i marchi generalisti, come appunto la, ma che al contrario interessa da vicino anche il mondo delle prestazioni: "In ...

