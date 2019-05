Salone del libro | smantellato lo stand di Altaforte

Salone del Libro - l’editore di Altaforte si presenta al Salone : “Un attacco a me e a Salvini - è censura” : «È stato un attacco a Matteo Salvini e a me, siamo stati censurati. Ci muoveremo legalmente contro il Salone del Libro (e decideremo con gli avvocati se muoverci anche contro Regione e Comune) per questa decisione. Comunque sabato mattina presenteremo a Torino il Libro di Altaforte sul ministro dell’Interno. Evento a cui abbiamo invitato tutti col...

Perché Altaforte non sarà più al Salone del libro : L’allestimento della 32esima edizione del Salone del libro (foto: LaPresse/Alberto Gandolfo) Altaforte, la casa editrice vicina a CasaPound, non avrà nessuno stand al Salone del libro di Torino, la fiera dell’editoria che inaugura questa mattina, giovedì 9 maggio, nel capoluogo piemontese. Il titolare della società, Francesco Polacchi, aveva acquistato uno stand della fiera ma, alla vigilia dell’evento, l’associazione ...

Salone del Libro - lo stand dell’editore di Casapound rimosso nella notte. L’operaio : “Era quattro metri per due - era qui” : Uno stand di “quattro metri per due”, in un angolo, rimosso nella notte. Un operaio ha raccontato di aver ricevuto la telefonata dopo la revoca dell’allestimento di Altaforte, la casa editrice di Francesco Polacchi vicina a Casapound, con l’istruzione di rimuovere bancone e copertura. Polacchi, attraverso un post su Facebook, ha annunciato di voler essere presente al Salone del Libro. L'articolo Salone del Libro, lo stand ...