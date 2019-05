Salario minimo | la proposta Pd

Cosa prevede la nuova proposta di legge del Pd sul Salario minimo : Il senatore Pd Tommaso Nannicini, primo firmatario della nuova proposta sul salario minimo, e il segretario del partito Nicola Zingaretti (foto: Valerio Portelli/LaPresse) Il segretario del Partito democratico ha presentato in una conferenza stampa al Senato una nuova proposta di legge sul salario minimo. Il disegno di legge, a prima firma Tommaso Nannicini, dà valore legale al compenso più basso previsto dai singoli contratti nazionali e fissa ...

Salario minimo : Landini - ‘no contrari ma dare valore legge a contratti lavoro nazionali : Palermo, 9 mag. (Adnkronos) - "Non abbiamo mai detto di essere contrari al Salario minimo. Abbiamo una proposta molto precisa: si faccia un provvedimento in cui si dà un valore di legge ai contratti nazionali di lavoro. Per noi non c’è solo il problema della paga oraria, ma anche le ferie, la malatt

Lavoro - Pd sfida M5s su giusta retribuzione : “Rischio ‘Salario al minimo’ per tutti”. E attacca il governo : Sul salario minimo il Pd sfida il M5s, dopo che, attraverso le parole di Di Maio, aveva rivendicato la volontà di approvare entro agosto la sua proposta. Nel corso di una conferenza stampa al Senato, è stato il segretario Nicola Zingaretti a rilanciare la proposta dem: “Mettiamo la nostra proposta a disposizione del Parlamento. Salario è solo la parte economica, ma nel contratto collettivo c’è la parte economica ma poi ci sono anche ...

Salario minimo - il Pd presenta il nuovo testo che sposa le richieste dei sindacati : Politica Pd, nuova proposta sul Salario minimo per spiazzare i Cinquestelle di GIOVANNA CASADIO 'La nostra proposta aggredisce finalmente questo grande tema del lavoro povero - afferma Nicola ...

Tridico : sì a Salario minimo integrato : 23.31 "Sono favorevole al salario minimo integrato con la contrattazione collettiva". Così Tridico,presidente dell'Inps, in audizione in Commissione Lavoro del Senato, spiegando che "il 22% dei lavoratori si trova sotto la soglia dei 9 euro l'ora e l'11% è sotto i 7 euro" e la "frammentazione sindacale rende necessario un intervento di diverso tipo" Per Tridico, "il diritto del lavoro e la contrattazione collettiva nascono come elementi ...

Di Maio teme ritorsioni ma fa un'offerta a Salvini : pronti allo scambio flat tax-Salario minimo : «Ora basta discussioni, basta litigi, non rispondiamo a eventuali provocazioni: dobbiamo tornare a lavorare insieme»: al termine del Consiglio dei ministri incentrato sul caso Siri Luigi Di Maio ...

Siri fuori dal governo : Lega e M5S divisi anche su flat tax e Salario minimo : L’uscita del sottosegretario segna il punto massimo della lacerazione dei rapporti tra gli alleati gialloverdi: anche se Luigi Di Maio e Matteo Salvini continuano a negare a parole il rischio di una crisi, mettono già sul tavolo tutti i dossier che potrebbero fungere da casus belliper la rottura dopo le elezioni europee del 26 maggio...

Siri revocato : dalla flat tax al Salario minimo - Lega e M5S già divisi sulle priorità della nuova fase : L’uscita del sottosegretario segna il punto massimo della lacerazione dei rapporti tra gli alleati gialloverdi: anche se Luigi Di Maio e Matteo Salvini continuano a negare a parole il rischio di una crisi, mettono già sul tavolo tutti i dossier che potrebbero fungere da casus belliper la rottura dopo le elezioni europee del 26 maggio....

Dalla flat tax al Salario minimo - Lega e M5S già divisi sulle priorità del «dopo Siri» : Una lite tira l’altra. La revoca dell’incarico al sottosegretario leghista alle Infrastrutture Armando Siri, indagato per corruzione, matura al Consiglio dei ministri di oggi per mano...

Salario minimo a 9 euro l'ora : chi avrebbe “l'aumento” di stipendio : Sono 2,9 milioni i lavoratori che, secondo i dati dell'Istat, percepiscono meno di 9 euro lordi all'ora, con il...

Salario minimo di 9 euro l’ora - ecco le professioni coinvolte dalla nuova legge : Salario minimo ed effetti positivi sull’economia. Giardinieri, autisti, cameriere ai piani, ma anche cuochi, pizzaioli, guardie notturne e centralinista e non solo. Queste le professioni che al momento hanno in Italia minimi contrattuali orari inferiori a nove euro lordi, il limite indicato nel provvedimento all’esame del Senato per un’equa retribuzione. L’introduzione del provvedimento del Salario […] L'articolo Salario minimo di 9 ...

Di Maio : Salvini porta in Cdm Flat Tax? Io porto Salario minimo : Roma, 7 mag., LaPresse, - "Salvini domani vuole portare in Cdm la Flat Tax: io se trova le risorse sono contentissimo. Allora domani porto il salario minimo orario e aiutiamo gli italiani su due ...

Salario minimo : un lavoratore su cinque guadagna meno della proposta M5S : Interessati alla modifica moltissimi lavoratori e tante aziende, con il rischio per molti settori (come il commercio e il turismo) di alimentare l'occupazione "in nero"...

Salario minimo : dai camerieri agli autisti - dai saldatori alle guardie. Chi sono i 2 - 9 milioni di lavoratori che ne beneficiano : Da camerieri e cuochi a saldatori e gruisti, da guardie giurate e centralinisti a giardinieri, autisti e magazzinieri: sono alcuni dei 2,9 milioni i lavoratori che sono inquadrati nei livelli più bassi dei contratti nazionali e che, avendo paghe orarie lorde inferiori a 9 euro potrebbero beneficiare dell’aumento previsto dal ddl sul Salario minimo, ora all’esame della commissione Lavoro del Senato e pronto a diventare legge entro la ...