Salario minimo | il Pd presenta il nuovo testo che sposa le richieste dei sindacati

Tridico : sì a Salario minimo integrato : 23.31 "Sono favorevole al salario minimo integrato con la contrattazione collettiva". Così Tridico,presidente dell'Inps, in audizione in Commissione Lavoro del Senato, spiegando che "il 22% dei lavoratori si trova sotto la soglia dei 9 euro l'ora e l'11% è sotto i 7 euro" e la "frammentazione sindacale rende necessario un intervento di diverso tipo" Per Tridico, "il diritto del lavoro e la contrattazione collettiva nascono come elementi ...

Di Maio teme ritorsioni ma fa un'offerta a Salvini : pronti allo scambio flat tax-Salario minimo : «Ora basta discussioni, basta litigi, non rispondiamo a eventuali provocazioni: dobbiamo tornare a lavorare insieme»: al termine del Consiglio dei ministri incentrato sul caso Siri Luigi Di Maio ...

Siri fuori dal governo : Lega e M5S divisi anche su flat tax e Salario minimo : L’uscita del sottosegretario segna il punto massimo della lacerazione dei rapporti tra gli alleati gialloverdi: anche se Luigi Di Maio e Matteo Salvini continuano a negare a parole il rischio di una crisi, mettono già sul tavolo tutti i dossier che potrebbero fungere da casus belliper la rottura dopo le elezioni europee del 26 maggio...

Siri revocato : dalla flat tax al Salario minimo - Lega e M5S già divisi sulle priorità della nuova fase : L'uscita del sottosegretario segna il punto massimo della lacerazione dei rapporti tra gli alleati gialloverdi: anche se Luigi Di Maio e Matteo Salvini continuano a negare a parole il rischio di una crisi, mettono già sul tavolo tutti i dossier che potrebbero fungere da casus belliper la rottura dopo le elezioni europee del 26 maggio....

Dalla flat tax al Salario minimo - Lega e M5S già divisi sulle priorità del «dopo Siri» : Una lite tira l’altra. La revoca dell’incarico al sottosegretario leghista alle Infrastrutture Armando Siri, indagato per corruzione, matura al Consiglio dei ministri di oggi per mano...

Salario minimo a 9 euro l'ora : chi avrebbe “l'aumento” di stipendio : Sono 2,9 milioni i lavoratori che, secondo i dati dell'Istat, percepiscono meno di 9 euro lordi all'ora, con il...

Salario minimo di 9 euro l’ora - ecco le professioni coinvolte dalla nuova legge : Salario minimo ed effetti positivi sull’economia. Giardinieri, autisti, cameriere ai piani, ma anche cuochi, pizzaioli, guardie notturne e centralinista e non solo. Queste le professioni che al momento hanno in Italia minimi contrattuali orari inferiori a nove euro lordi, il limite indicato nel provvedimento all’esame del Senato per un’equa retribuzione. L’introduzione del provvedimento del Salario […] L'articolo Salario minimo di 9 ...

Di Maio : Salvini porta in Cdm Flat Tax? Io porto Salario minimo : Roma, 7 mag., LaPresse, - "Salvini domani vuole portare in Cdm la Flat Tax: io se trova le risorse sono contentissimo. Allora domani porto il salario minimo orario e aiutiamo gli italiani su due ...

Salario minimo : un lavoratore su cinque guadagna meno della proposta M5S : Interessati alla modifica moltissimi lavoratori e tante aziende, con il rischio per molti settori (come il commercio e il turismo) di alimentare l'occupazione "in nero"...

Salario minimo : dai camerieri agli autisti - dai saldatori alle guardie. Chi sono i 2 - 9 milioni di lavoratori che ne beneficiano : Da camerieri e cuochi a saldatori e gruisti, da guardie giurate e centralinisti a giardinieri, autisti e magazzinieri: sono alcuni dei 2,9 milioni i lavoratori che sono inquadrati nei livelli più bassi dei contratti nazionali e che, avendo paghe orarie lorde inferiori a 9 euro potrebbero beneficiare dell’aumento previsto dal ddl sul Salario minimo, ora all’esame della commissione Lavoro del Senato e pronto a diventare legge entro la ...

"Il Salario minimo va bene - ma attenzione a non farlo troppo alto" : Secondo Stefano Scarpetta, economista Ocse, la misura può essere introdotta anche in Italia e può convivere con la contrattazione collettiva. Ma fissandolo a una cifra tropo elevata rischia di favorire il sommerso A chi piace il salario minimo e a chi no"

Salario MINIMO/ La proposta migliore di quelle di Pd e M5s : Ci sono due ddl al Senato e prosegue il confronto tra Governo e sindacati sul SALARIO MINIMO. Sul tema conviene però agire con cautela

Di Maio : “Salario minimo sarà legge entro agosto. Pronti per Europee - 8 movimenti parteciperanno a nuovo gruppo con M5s” : Prima le Europee, il 26 maggio, con il M5s che ha “l’obiettivo di essere determinanti” e si prepara a formare un nuovo gruppo all’Europarlamento con “otto movimenti” Pronti a partecipare. Poi la “seconda fase del nostro governo” che ha al centro il ceto medio e come primo obiettivo far diventare legge il salario mimino orario: “Questa settimana si chiudono gli emendamenti ed entro agosto ...