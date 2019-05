Sala | “San Siro trema? Nessuna ipotesi di chiusura”

calcioefinanza

(Di giovedì 9 maggio 2019) I tecnici del Comune e del Politecnico di Milano dicono che allo stadio di San“la situazione è immutata e non possiamo che riferirci a loro”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe, ha parlato delle condizioni dello stadio Meazza, dopo le ultime segnalazioni su oscillazioni e cadute di calcinacci. “Prima queste vibrazioni venivano … L'articolo: “Sandi chiusura”

