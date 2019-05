Rugby | Finale Challenge Cup 2019 | derby francese Clermont-La Rochelle Si sfidano le

oasport

(Di giovedì 9 maggio 2019) Saranno le due squadre che si sono distinte maggiormente nell’arco di tutta la stagione a contendersi a Newcastle (Inghilterra), domani sera alle ore 20.45, laCup di: il trofeo verrà assegnato al termine deltrae La, le due formazioni che maggiormente meritavano l’atto. Ilgiunge addirittura da imbattuto all’appuntamento: sei vittorie in altrettante partite nel girone eliminatorio, sempre con bonus offensivo incamerato, quarti didominati contro i Saints per 61-38, vittoria in semipiù risicata sugli Harlequins per 32-27 e conseguente passaggio in. Appena più accidentato il cammino del La, inserito nella prima fase nello stesso girone eliminatorio delle Zebre: cinque vittorie ed una sola sconfitta, interna, per mano del Bristol per 3-13 e 24 punti complessivi. Ai quarti di ...

Rugbymeet : 9?? partite in diretta nel weekend ?? Finale europee e finali di Top12 nella programmazione #diretta #streaming… - xRAM1REZx : Pronostico della finale di European Rugby Champions 2019 Leinster - Saracens, in programma sabato 11 Maggio 2019:… - alessandro1008 : RT @Federugby: #BeachRugby: definito il calendario del Trofeo Italiano 22 tappe per arrivare alla finale del 20 luglio ad Alba Adriatica ?… -