Royal Baby | Bbc licenzia il conduttore Danny Baker dopo tweet con foto scimmia - Sky TG24

Pubblica la foto di una scimmia per dare il benvenuto al Royal Baby Archie : la Bbc lo licenzia in trnco : Ha scritto ' royal baby leaves hospital' , allegando al suo tweet una fotografia di un uomo, una donna e una scimmia . Una trovata ironica che non è piaciuta per niente al suo datore di lavoro, che lo ...

Royal Baby - il nome Archie ha un legame con baby George. Ecco perché : Meghan Markle e il principe Harry hanno scelto per il loro primogenito un nome davvero insolito, Archie Harrison. La particolarità sta nel fatto che non avrebbe legami con gli antenati della...

Meghan Markle - il dettaglio clamoroso sul Royal Baby : quanto ha speso per questo "vestitino" : Ci è ricascata, Meghan Markle. La Duchessa di Sussex, che per il fidanzamento con Harry sfoggiò un look milionario, per la prima apparizione ufficiale con il marito e il royal baby appena nato, Archie Harrison, ha scelto un sorprendente abito bianco. Viva la semplicità? Sì, ma a caro prezzo. I tablo

Il nome del Royal Baby che ha sorpreso tutti : potrebbe essere un omaggio a Lady Diana e non solo : Il Principe Harry e Meghan Markle hanno presentato il piccolo Archie Harrison Mountbatten-Windsor al mondo ieri e alcuni credono che la coppia reale con la scelta del nome possa aver sottilmente reso omaggio a Lady Diana. Parti del nome hanno un’ovvia connessione reale: per esempio Harrison è di origini inglesi e significa “figlio di Harry” (“son of Harry”). Ma la scelta di Archie (diminutivo di Archibald) ha sorpreso un po’ tutti e rimane ...

Royal Baby - le prime foto. Mamma Meghan Markle e papà Harry lo presentano al mondo : «A chi somiglia?» : Mamma Meghan Markle e papà Harry hanno presentato al mondo il loro primogenito. Il Royal baby ha fatto la sua prima apparizione ufficiale oggi 8 maggio 2019, a due giorni dalla...

