Roma | nuovo blitz contro il clan Casamonica | arrestate 22 persone | giro d’affari da oltre

Roma - nuovo affondo di Pallotta 'Forse per il Comune lo stadio non è importante...' : Roma - Dopo l'attacco alle radio Romane, colpevoli a suo dire di gettare fango sulla Roma, il presidente James Pallotta è tornato a parlare del nuovo stadio. Il patron statunitense, attraverso il ...

Accantonamenti - nuovo round a Roma con Solinas e Fasolino : ... per continuare la trattativa per la definizione dell'intesa sul contributo alla finanza pubblica della Regione Sardegna, alla presenza anche del vice ministro dell'economia Massimo Garavaglia. «Da ...

Roma : nuovo piano di piantumazione alberi previsto in ogni municipio : Roma – Da Villa Paganini a viale dei Quattro Venti, da via Andersen a via Appia Nuova, da viale Marx a piazza Bainsizza, parte la nuova operazione di piantumazione arborea che riguardera’, in questa prima fase, una via o un’area verde per ogni municipio di Roma. L’attivita’ e’ iniziata da via Andersen, nel XIV municipio, dove contemporaneamente sono iniziate anche le operazioni di sfalcio. Il 6 maggio e’ ...

Rodolfo Laganà : “Roma è un disastro - mi piange il cuore vederla così. Amo Ranieri. E sul nuovo stadio…” : L’attore romano Rodolfo Laganà è intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente, parlando della città di Roma e della squadra di Ranieri. Su Roma. “E’ un disastro –ha affermato Laganà-. Ci vuole poco a capirlo, si vedono le cose che non funzionano, lo schifo che c’è. E’ un peccato. Si apre ogni volta una ferita, “me piagne er core” vederla così. E’ una città meravigliosa che ...

Incredibile valzer di panchine - è corsa a due per Conte : nuovo allenatore per Milan e Roma - si cambia a Genova e possibile sorpresa a Bologna [DETTAGLI] : valzer PANCHINA – Il campionato di Serie A è arrivato nella fase finale, gran parte degli obiettivi delle squadre sono stati raggiunti, bisogna solo decidere gli ultimi posti per l’Europa e la terza squadra retrocessa nel campionato di Serie B. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione e sta per prendere il via un Incredibile valzer di panchine. Partiamo da Antonio Conte, sembrano due le certezze: il ritorno in Italia ...

Calciomercato Roma - le news sul nuovo allenatore di Gianluca Di Marzio. VIDEO : La società giallorossa era però già pronta ad accogliere questa notizia, come spiegato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport. "La Roma ha fatto un tentativo " la sua ricostruzione - ma non era mai stata ...

Casting per un nuovo format tv e per uno spettacolo del Teatro Instabile di Roma : Selezioni tuttora in corso in tutta Italia per la ricerca di numerosi attori, attrici e figuranti, tutti maggiorenni e di ogni fascia di età, per realizzare un nuovo e interessante format televisivo che andrà poi in onda su varie reti tv locali, coprendo praticamente tutto il territorio nazionale. Sono inoltre ancora in corso le selezioni per la ricerca di attori e attrici per un importante spettacolo teatrale, diretto dal regista Gianni ...

Roma - Pallotta 'Il nuovo stadio Siamo sui tempi del Colosseo...' : Roma - Mentre la Roma vede il sogno della Champions sfumare all'orizzonte , dall'altra parte dell'oceano James Pallotta torna sull'argomento che più gli sta a cuore: il nuovo stadio. Il patron ...

Roma - Pallotta sul nuovo stadio : 'Ha i tempi del Colosseo...' : 'Nessuno sa quanto tempo è stato necessario per costruire il Colosseo, ma ormai ci siamo vicini'. James Pallotta fa una battuta, che poi battuta per lui non è, per fare il punto sul progetto stadio ...

Emilio Orlando è il nuovo Presidente del Sindacato cronisti Romani : Ha seguito tutti i delitti più importanti che si sono verificati a Roma e provincia, ed è considerato una delle firme di punta e più documentate della cronaca nera in tutta Italia. Si è occupato di ...

La candidata perfetta : mistero e curiosità nel nuovo Romanzo di Sarah Pekkanen : Sarah Pekkanen e Greer Hendricks hanno realizzato un thriller dagli incredibili risvolti psicologici. Si parte da un...

Il nuovo Team Ineos pronto al Giro di Romandia : ancora però si dovrà attendere per le novità relative alle maglie : Giro di Romandia, il Team Ineos si appresta a prendere parte alla corsa con i vecchi colori legati al Team Sky “Durante il Giro di Romandia correremo in questo kit Team Ineos prima di rivelare il nostro nuovo design e colori il 1° maggio“. Il Team Ineos (ex Team Sky) non ha ancora rivelato le novità relative alle proprie divise. Nel Giro di Romandia verranno usati i vecchi colori nero ed azzurro, prima di scoprire che novità ci ...

Romagnoli-Juventus - nuovo assalto al capitano rossonero : i dettagli : Romagnoli-Juventus – La Juventus continua la ricerca a profili di alto livello per quanto riguarda la difesa. Potrebbe tornare prepotentemente in auge il nome di Alessio Romagnoli, classe ’95 e capitano del Milan. I rossoneri sono in piena lotta per un posto Champions e, nel caso in cui la squadra di Gattuso fallisse l’obiettivo, l’ex romanista potrebbe essere […] More

Da Roma a Mosca fino a Il Cairo Gli alleati del nuovo ordine cinese : Dal 5G dalle ferrovie, dai porti fino alle basi militari: la mappa dei partner della Cina e gli interessi economici e geopolitici in ballo tra Asia, Africa, Russia ed Europa Segui su affaritaliani.it