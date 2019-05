Roma | il Papa si schiera con i nomadi di Casal Bruciato | ' Soffro | questa non è civiltà'

Papa Francesco riceve rom e sinti : il caso di Roma non è civiltà - soffro : Città del Vaticano, 9 mag., askanews, - 'Quando leggo sui giornali qualcosa brutta vi dico la verità: soffro. Oggi ho letto qualcosa brutta e soffro perché questa non è civiltà, non è civiltà'. Così ...

Ucraina - il Papa convoca a luglio a Roma la Chiesa greco-cattolica : 'Con questa riunione, il Santo Padre desidera dare un segno della sua vicinanza alla Chiesa greco-cattolica Ucraina che svolge il servizio pastorale sia in patria che in vari luoghi del mondo ', ...

Vaticano - papa Francesco piazza una femminista all'Osservatore Romano : la nomina rivelatrice : Grandi manovre per l'editoria del Vaticano, dove papa Francesco ha scelto la giornalista femminista Rita Pinci per dirigere il mensile Donne Chiese Mondo, supplemento dell'Osservatore Romano. La Pinci arriva sulle ceneri delle polemiche per le dimissioni di chi l'ha preceduta, Lucetta Scaraffia, che

Greta Thunberg a Roma : 'Il Papa mi ha detto di andare avanti' : Greta Thunberg, la giovane attivista svedese diventata il simbolo della protesta contro i mutamenti climatici , è arrivata a Roma accompagnata dalla madre Malena Ernman, è scesa alla Stazione ...

Fridays for future a Roma - Papa Francesco incontra Greta : "Vai avanti" : La giovane attivista svedese è arrivata nella capitale in treno accompagnata dalla madre. Resterà nella capitale per tre giorni, domani sarà in Senato mentre venerdì parteciperà alla manifestazione in piazza del Popolo

Greta a Roma - scambi di battute col Papa : 12.08 Al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Francesco ha brevemente incontrato Greta Thunberg, la giovane attivista svedese contro i mutamenti climatici. Tra i due ci sono stati una calorosa stretta di mano e un breve scambio di battute. Arrivata alla stazione Tiburtina è stata accolta dai fotografi e da persone che si sono volute fare un selfie con lei. In giornata sarà in Senato ricevuta dalla presidente Alberti ...

Greta Thunberg a Roma 19 aprile 2019 : programma visite e incontro Papa : Greta Thunberg a Roma 19 aprile 2019: programma visite e incontro Papa Da Strasburgo a Roma, con annesso incontro in Vaticano con il Papa, e poi via verso la Camera dei Deputati di Londra. Le vacanze pasquali di Greta Thunberg sono all’insegna dell’ambiente e si percorrono sulla ferrovia. La sedicenne attivista svedese sarà poi protagonista della manifestazione FridayForFuture venerdì 19 aprile, nella capitale italiana, affiancata dalle sue ...

Clima - Greta sarà a Roma : possibile incontro con il Papa il 17 : Greta Thunberg, la sedicenne attivista svedese diventata simbolo della lotta ai cambiamenti Climatici sara’ a Roma per partecipare venerdi’ allo sciopero per il Clima in piazza del Popolo. Greta, in un tweet, annuncia di essere “sul treno per il Parlamento europeo, il Senato italiano, il Vaticano e la Camera dei deputati durante le feste di Pasqua”. “Lo so che e’ vacanza – aggiunge -, ma la crisi ...