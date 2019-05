Roma | il mondo di Pallotta va al contrario

... lunedì sei maggio alla Città dell'Altraeconomia - Roma - - la presentazione dei candidati della lista "la sinistra" legati al mondo dell'... : Sono invitati a partecipare realtà associative e sindacali del mondo agricolo e tutti i candidati della lista La Sinistra, fra di loro hanno già annunciato la partecipazione Mirco Rauso, Adelmo Cervi ...

LIVE Berrettini-Garin - Finale ATP Monaco 2019 in DIRETTA : il Romano vuole il successo per entrare fra i primi 30 del mondo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale dell’ATP di Monaco tra il nostro Matteo Berrettini e il cileno Christian Garín. L’azzurro ha conquistato l’accesso all’atto conclusivo sconfiggendo poco più di un’ora fa lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.21 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2, in un’ora ed undici minuti di gioco. Per il romano è la nona vittoria consecutiva e dopo la Finale vinta a ...

Roma incontra il mondo - alla Fiera di Roma : Stand, bazar, gastronomia tipica e centinaia di spettacoli di danza trasportano i visitatori nella magia dell'Oriente: non solo Cina ed India, ma anche Thailandia, Corea del Sud, Indonesia, Malesia, ...

Uisg - a Roma 850 suore da ottanta Paesi per riflettere "sul mondo che soffre" : Attualmente ha circa 1.900 membri provenienti da più di 100 Paesi, rappresentando più di 450mila religiose del mondo. Prima e dopo la plenaria l'Uisg offrirà sette workshop di formazione, ...

Rita Pinci è la nuova responsabile dell'inserto "Donne Chiesa Mondo" dell'Osservatore Romano : Rita Pinci è la nuova responsabile dell'inserto "Donne Chiesa Mondo" dell'Osservatore Romano. La giornalista arriva da Tv2000, ha lavorato ad Huffpost Italia e diretto il magazine Specchio de La Stampa. È stata vicedirettore dei settimanali Panorama e Chi. Prende il posto di Lucetta Scaraffia. Il primo numero firmato dalla nuova squadra sarà in edicola già a maggio."Sono felice di questo incarico, è una cosa ...

Rita Pinci nuova coordinatrice del mensile Donne Chiesa Mondo dell'Osservatore Romano : Rita Pinci è la nuova coordinatrice dell'inserto mensile dell'Osservatore Romano "Donne Chiesa Mondo". Lo comunica lo stesso quotidiano che annuncia che il mensile uscirà regolarmente nel mese di maggio. "Sono felice di questo incarico, è una cosa che non mi aspettavo e inizialmente sono rimasta sorpresa dalla proposta del direttore de L'Osservatore Romano, Andrea Monda", ha dichiarato Pinci. "Sia perché ha pensato a me ...

Anfiteatri Romani nel mondo : un viaggio tra i luoghi dei grandi imperatori : Oggi l'arena di Verona ospita alcuni degli spettacoli e concerti più importanti a livello internazionale. Dispone di sessantaquattro ingressi e si accede passando per gli arcovoli . Poteva contenere ...

Info e biglietti per il Benvenuto Al Mondo Tour di Piero Pelù - svelate le date di novembre con prima tappa a Roma : Mentre sono ancora in corso i lavori sul nuovo disco solista - di cui è stato dato accenno anche in occasione della partecipazione allo show Ossigeno - sono state svelate le prime date del Benvenuto Al Mondo Tour di Piero Pelù. L'annuncio è arrivato direttamente dalla pagina Facebook del frontman dei Litfiba: «A novembre si parte in Tour con i Bandidos!», ma soprattutto: «Sarà un novembre molto rock». Piero Pelù, infatti, dopo aver riabbracciato ...

GRETA THUNBERG A Roma : 'STIAMO CAMBIANDO IL MONDO'/ L'evento Fridays for Future : Fridays for Future a ROMA, GRETA THUNBERG insieme agli attivisti per il clima: 'L'unica cosa di cui abbiamo veramente bisogno è il futuro'.

Il “Dizionario appassionato di Napoli” - un Romanzo su un’identità che è misura del mondo contemporaneo : Che meraviglia questo “Dizionario appassionato di Napoli (pagg. 608, euro 28; ilmondodisuk)” dell’intellettuale francese Jean-Noël Schifano, di origine siciliana, e cittadino partenopeo causa direzione del “Grenoble” cittadino dal 1992 al 1998. Pur concepito con la logica alfabetica dell’opera di classificazione illuministica è come un romanzo su un’identità, come quella partenopea, che ha generato un mondo che ora – secondo l’autore – è misura ...

Roma - Capitale al centro del mondo : 10ª edizione del premio Guido Carli : Sarà senza dubbio un'edizione di alto profilo internazionale, con la Capitale al centro del mondo. Dopo l'incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e prima dell'...

Libia - ministro del Qatar a Roma. E lunedì arriva braccio destro di Serraj 'Il mondo ci aiuti a bloccare la guerra di Haftar' : Il vice-presidente ha due messaggi per i governi di Roma, Berlino e Londra: il mondo ci aiuti a fermate l'offensiva militare su Tripoli, una guerra civile prolugata distruggerà la Libia e provocherà ...

Da padre Dall'Oglio a Silvia Romano - chi sono gli italiani scomparsi nel mondo : 5/5 Buio sulla sorte dei tre italiani spariti in Messico 2/5 Mistero sulla sorte di Silvia Romano, tra Kenya e Somalia 1/5 Il gesuita Paolo Dall'Oglio rapito in Siria nel 2013 Paolo Dall'Oglio è forse ...